Bilan de la RCO du lundi 11 septembre 2023

Princeton a terminé une saison de balayage de Hall lors du match de volleyball de Three Rivers East en battant les Red Devils, hôtes, 25-21, 23-25, 25-19, lundi à Spring Valley.

La junior Ellie Harp (11 ans) et la deuxième Caroline Keutzer (10 ans) ont totalisé 21 attaques décisives pour les Tigresses, tandis que la senior Chrissy Sierens en a ajouté sept. La passeuse senior Natasha Faber-Fox a distribué 35 passes décisives avec 15 points, 12 récupérations et trois as. Également pour PHS (9-7-1, 2-2), Miyah Fox (21 récupérations) et Harp (3 as) ont chacun servi pour neuf points.

Princeton a balayé les matchs des étudiants de première année (25-16, 21-25, 15-12) et de deuxième année (25-18, 25-23).

Aucune statistique n’était disponible pour Hall.

Chez LaMoille : Henry a battu La Moille 25-15, 25-19 lundi au Dean Madsen Gymnasium.

GOLF FILLES

Chez Sterling : Erie-Prophetstown (225) a balayé Newman (231) et St. Bede (258) dans un triangulaire de Trois-Rivières au parcours de golf Emerald Hills lundi. Ellie Rude de Newman a été médaillée à 50 ans.

Pour St. Bede, Anna Cyrocki avait un 59, Andrea Bradner un 64, Erin Dove un 67 et Breanna Martinez un 68.