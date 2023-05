Bilan de la Premier League 2022-23 : les jeunes joueurs de la saison

Bukayo Saka, 21 ans (Arsenal)

Lorsque j’ai écrit l’article équivalent il y a un an, Saka était à nouveau le premier nom sur ma liste. J’ai terminé mon entrée avec: « Ce qui est effrayant, c’est à quel point il pourrait devenir meilleur, surtout si Arsenal investit dans un bon attaquant et un arrière droit capable de se chevaucher et de créer plus d’espace pour Saka. » L’émergence de Ben White au poste d’arrière droit et la signature de Gabriel Jesus ont en effet favorisé le développement de Saka : il a marqué 14 buts en championnat et seuls Kevin De Bruyne, Leandro Trossard et Mohamed Salah ont plus que ses 11 passes décisives. Avant la Coupe du monde, beaucoup ne savaient pas si Saka avait une place dans le premier XI de Gareth Southgate. À la fin du tournoi, il était probablement le deuxième ou le troisième nom sur la feuille d’équipe. Pour le club et le pays, le joyeux Saka est un assassin souriant et a propulsé Arsenal du statut de candidat au titre en moins de 12 mois. Les fans des Gunners seront ravis de son nouveau contrat de quatre ans, qui permettra à Mikel Arteta de construire autour de lui.

Evan Ferguson, 18 ans (Brighton)

Ce n’est pas souvent qu’un adolescent vient de nulle part pour se propulser sous les projecteurs, mais c’est ce que l’attaquant de la République d’Irlande a fait cette saison. Roberto De Zerbi prédit que le garçon né à Bettystown « deviendra l’un des meilleurs joueurs et des meilleurs attaquants de la Premier League ». Pas de pression, Evan ! Ferguson a marqué en moyenne un but ou une aide toutes les 118 minutes cette saison. Pour le contexte, le chiffre équivalent de De Bruyne est de 97 et celui de Salah de 106. Ce n’est pas une mauvaise compagnie à garder et, avec son cadre de 6 pieds 2 pouces, sa finition clinique et son jeu complet, il semble inévitable que l’Irlandais soit également bientôt considéré comme un talent d’élite. Manchester United, City et Tottenham ont été liés à un déménagement mais ne soyez pas surpris de le voir rester sur place pendant un certain temps encore.

Evan Ferguson marque contre Southampton. L’attaquant a été signé dans l’équipe des moins de 23 ans de Brighton par Bohemians en 2021. Photographie : Richard Heathcote/Getty Images

Rico Lewis, 18 ans (Manchester City)

Est-ce exagéré de suggérer que Rico Lewis a transformé la saison de Manchester City ? Il y a eu une brève période au début de l’année où, après le départ de João Cancelo mais avant la transformation de John Stones en premier Franz Beckenbauer, les champions étaient en difficulté. Avec Bernardo Silva remplaçant à l’arrière gauche et Kyle Walker sous-performant, Pep Guardiola avait du mal à mettre en œuvre son système d’arrière latéral rotatif. Lewis, promu parmi les moins de 18 ans au début de la saison, s’est intégré sans effort dans le onze de départ, faisant preuve de sang-froid, d’intelligence et de maturité au-delà de ses années. « Sans Rico cette saison, le pas que nous avons fait en équipe aurait été plus difficile », a récemment déclaré Guardiola. « Le mouvement qu’il fait rend beaucoup de choses fluides. Après cela, Kyle s’en rend compte, et John jouer à ce poste a été exceptionnel. Membre précieux d’une équipe de triples chasseurs, Lewis est sûrement un international anglais en devenir.

Jacob Ramsey, 21 ans (Aston Villa)

Unai Emery, depuis sa nomination en octobre, a transformé Aston Villa de candidat à la relégation en qualification européenne. Au centre de la résurgence de Villa se trouve Jacob Ramsey, qui a commencé tous les matchs sauf un (une défaite à domicile contre Arsenal) depuis le 13 janvier. Beaucoup considèrent que le milieu de terrain de 21 ans n’a pas eu de chance d’avoir raté un premier appel senior en Angleterre la semaine dernière, tel a été le dynamisme du diplômé de l’académie de Villa, qui est une présence combative et une menace de but dans un rôle no 8 itinérant . Ramsey a marqué sa 100e apparition pour Villa à Anfield le week-end dernier avec un but dans un match nul 1-1 pour l’amener à six buts et cinq passes décisives pour la saison. L’avenir est prometteur dans B6, avec Ramsey au cœur des choses.

Jacob Ramsey a excellé dans un rôle no 8 itinérant pour Aston Villa cette saison. Photographie : James Williamson/AMA/Getty Images

Guillaume Saliba, 22 ans (Arsenal)

Le facteur le plus important qui a fait dérailler le défi du titre d’Arsenal a sans doute été la blessure de William Saliba à la mi-mars. Arsenal avait cinq points d’avance sur City lorsque le Français a boité contre le Sporting en Ligue Europa. Après cela, la forme des Gunners est tombée d’une falaise, l’équipe accumulant le même nombre de points dans les 10 prochains matchs (15) que Bournemouth. Sans le rythme et le physique de Saliba, Arsenal a été contraint d’abandonner sa ligne défensive, faisant dérailler sa presse et sa forme défensive. Rob Holding et Jakub Kiwior ne devraient pas être vilipendés pour ne pas avoir respecté les normes de Saliba. Très peu de défenseurs centraux pourraient le faire, et on a le sentiment que Saliba n’a pas atteint le sommet de ses pouvoirs. Arsenal doit s’assurer qu’un nouveau contrat à long terme est finalisé avant le début du cirque des transferts estivaux.