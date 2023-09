Bilan de la Ligue des Nations féminine : Pernille Harder réussit un triplé alors que le Danemark bat le Pays de Galles 5-1 ; La République d’Irlande et l’Irlande du Nord gagnent toutes deux | Actualités footballistiques

Le Pays de Galles a subi une lourde défaite 5-1 en Ligue des Nations féminine contre le Danemark alors que Pernille Harder a réussi un triplé à Cardiff.

L’attaquant du Bayern Munich Harder, autrefois la joueuse la plus chère du monde après avoir quitté Wolfsburg pour Chelsea en 2020, a quitté le Pays de Galles avec une montagne à gravir après avoir marqué deux fois dans les 11 premières minutes.

Bien que Jess Fishlock ait donné de l’espoir au Pays de Galles avec un superbe but en seconde période, Frederikke Thogersen et Sanne Troelsgaard ont calmé les nerfs du Danemark et Harder a complété son triplé pour infliger la plus lourde défaite du règne de Gemma Grainger en tant qu’entraîneur du Pays de Galles.

Le Pays de Galles cherchait à se remettre de sa défaite en Islande lors de la première journée de la Ligue des Nations, tandis que le Danemark – qui a atteint les huitièmes de finale de la Coupe du monde féminine le mois dernier – avait voyagé en toute confiance après avoir battu l’Allemagne, tête de série du Groupe A3, vendredi.

Image:

L’ancien attaquant de Chelsea Pernille Harder (à droite) a réussi un triplé pour les Danois





Les deux équipes s’étaient déjà rencontrées en avril 2021, lors d’un match nul 1-1 en amical au Cardiff City Stadium lors de ce qui était le deuxième match de Grainger à la tête.

Grainger a nommé sept membres de l’équipe qui a débuté contre le Danemark ce soir-là, Rachel Rowe remplaçant Kayleigh Green dans le seul changement par rapport à la défaite à Reykjavik.

L’introduction de Rowe avait pour but de déclencher une attaque galloise qui avait bégayé au cours des 12 derniers mois environ : l’équipe de Grainger a marqué plus d’un but dans un match une seule fois en 13 sorties – la victoire amicale 4-1 d’avril contre l’Irlande du Nord.

Le Pays de Galles est tombé sous le coup de Stéphanie Frappart, la première femme officielle à prendre part à un match de Coupe du Monde masculine, lorsque Rowe a été pénalisé en cinq secondes et cela devait s’avérer un signe inquiétant alors que le Danemark prenait le contrôle instantané.

L’incapacité de Ceri Holland à dégager un corner danois a conduit Rhiannon Roberts à renverser Amalie Vangsgaard, et Harder a confortablement converti le penalty de la sixième minute en envoyant Olivia Clark dans le mauvais sens.

Le Danemark a doublé son avantage lorsque le milieu de terrain de l’Inter Milan Thogersen a centré depuis la droite et que Harder a infailliblement terminé à 10 mètres.

La frustration galloise a continué alors que Roberts était fou avec la première tentative cadrée des hôtes et Fishlock a été averti pour avoir fait trébucher Sofie Svava.

Harder a laissé passer l’occasion d’un triplé en première mi-temps en envoyant une occasion dorée avant que Holland ne tire dans le filet latéral juste avant la mi-temps.

Le Pays de Galles n’avait pas réussi à tirer cadré tout au long de la première mi-temps, mais cette attente particulière devait se terminer de manière spectaculaire après 51 minutes.

Fishlock et Green, envoyés à la mi-temps pour Rowe, se sont combinés pour retrouver Carrie Jones dans l’espace.

Jones a glissé le ballon entre les jambes de Sofie Pedersen et Fishlock a lancé une frappe rauque de 20 mètres pour son 37e but gallois.

La célébration animée de Fishlock a été reproduite par Grainger dans la zone technique, mais le Danemark a rapidement rétabli son avance de deux buts à l’heure.

Svava centrait depuis la gauche et Thogersen avait la tâche simple de ramener le ballon à quelques mètres.

Le remplaçant Troelsgaard en a ajouté un quatrième avec une tête plongeante à trois minutes de la fin avant que Harder ne prenne possession du ballon du match, s’accrochant à un ballon libre après que l’effort de Signe Bruun soit revenu sur la barre transversale.

Le Pays de Galles reste donc inutile et en bas de son groupe et cela ne sera pas plus facile pour lui avec les tests à l’extérieur en Allemagne et au Danemark le mois prochain.

La République d’Irlande impressionne lors de la victoire en Hongrie sous la direction du sélectionneur par intérim Gleeson

Image:

Kyra Carusa a marqué le troisième but de l’Irlande à Budapest





La République d’Irlande a continué d’impressionner sous la direction de l’entraîneur par intérim Eileen Gleeson en écartant la Hongrie 4-0 lors de son deuxième match de la Ligue des Nations féminine à Budapest.

Les buts de Caitlin Hayes, Katie McCabe, Kyra Carusa et Denise O’Sullivan se sont avérés suffisants pour que les visiteurs puissent s’appuyer sur leur victoire historique 3-0 contre l’Irlande du Nord ce week-end.

C’était une autre superbe prestation sous la direction de Gleeson, qui avait néanmoins semblé se exclure de la course pour remplacer l’ancienne patronne Vera Pauw lors de la préparation d’avant-match.

La République a bien commencé dans ce qui semblait être son test le plus difficile du Groupe B, un centre de Heather Payne coupant le haut de la barre avant que Payne et Carusa n’aient à nouveau des chances.

Hayes, qui effectuait son deuxième départ, a ouvert le score à la 18e minute lorsqu’elle a converti un superbe centre de McCabe en hochant la tête à bout portant.

La star d’Arsenal, McCabe, a continué d’impressionner et elle a doublé l’avantage irlandais avec style quatre minutes avant la pause, lorsqu’elle a bondi sur un effort à moitié dégagé en fouettant le ballon à 25 mètres.

L’équipe de Gleeson a continué à dominer après la pause, Carusa rentrant chez lui sur un beau centre de Payne pour porter le score à 3-0 après 49 minutes.

Carusa s’est approché à nouveau, puis ce fut au tour de Hayes de frapper le haut de la barre avant que Carusa ne renvoie le ballon pour qu’O’Sullivan tire dans le coin inférieur à 70 minutes de la fin.

La gardienne irlandaise Courtney Brosnan a été appelée à deux reprises au cours des 20 dernières minutes, mais a conservé sa cage inviolée alors que l’équipe de Gleeson revenait à la maison vers une deuxième victoire consécutive impressionnante.

L’Irlande du Nord bat l’Albanie et remporte sa première victoire

Image:

Lauren Wade (à gauche) a marqué le but vainqueur de l’Irlande du Nord





Le capitaine Lauren Wade a marqué le seul but du match alors que l’Irlande du Nord battait l’Albanie pour enregistrer sa première victoire dans la Ligue féminine des nations.

Après avoir perdu contre la République d’Irlande lors de son premier match du Groupe 1 de la Ligue B, Wade a marqué à l’occasion de sa 50e sélection pour assurer une victoire 1-0 à Seaview.

L’ailier de Reading Wade était sur place pour rentrer chez lui à bout portant à la 57e minute après que la gardienne albanaise Viona Rexhepi ait repoussé un effort de Nadene Caldwell.

L’équipe locale a dominé tout au long de la compétition et a réussi 21 tirs contre seulement quatre pour l’Albanie, cette victoire serrée laissant désormais l’équipe de Tanya Oxtoby deuxième du groupe après deux matchs.