Bilan de la Ligue des champions : Jude Bellingham marque le vainqueur du dernier souffle alors que le départ de rêve du Real Madrid se poursuit | Actualités footballistiques

Le début de rêve de Jude Bellingham dans sa carrière au Real Madrid s’est poursuivi après avoir marqué un but vainqueur dans les arrêts de jeu contre l’Union Berlin, débutant en Ligue des champions, au Bernabeu.

Les hôtes semblaient destinés à se diriger vers un match nul et vierge frustrant après avoir échoué à trouver un moyen de dépasser l’équipe résiliente de Bundesliga.

Mais l’international anglais Bellingham s’est converti à bout portant avec pratiquement le dernier coup de pied du choc du Groupe C pour marquer son sixième but en autant de matches et décrocher les trois points pour l’équipe de Carlo Ancelotti.

Bellingham a inscrit son sixième but avec le Real en autant de matches





Harry Kane a marqué sur penalty lors de la victoire 4-3 du Bayern Munich contre Manchester United.

Depleted United a commencé assez brillamment à l’Allianz Arena, seulement pour que Serge Gnabry marque peu de temps après que l’effort de l’ancien attaquant de Manchester City Leroy Sane se soit tortillé l’été dernier en signant Andre Onana.

Le penalty de Harry Kane place le Bayern Munich 3-1 contre Man Utd





Rasmus Hojlund a marqué son premier but pour le club, mais Kane a rapidement inscrit un penalty, Casemiro marquant de chaque côté de la frappe de Mathys Tel dans les arrêts de jeu.

Dans l’autre match du Groupe A, Galatasaray a marqué deux buts en fin de match lors d’un match nul 2-2 contre Copenhague, réduit à 10.

L’équipe danoise menait 2-0 à la mi-temps grâce à Mohamed Elyounoussi et Diogo Goncalves. Elias Jelert a été expulsé à la 73e minute pour deux infractions réservables et Galatasaray en a profité avec Sacha Boey et Tete gagnant un point.

Retour sur les buts, les passes décisives et les compétences de Harry Kane lors de ses débuts impressionnants au Bayern Munich.



Arsenal a connu un beau retour en Ligue des champions en battant le PSV Eindhoven à l’Emirates Stadium.

Six années d’absence ont été mises de côté alors qu’une démonstration offensive scintillante a vu Bukayo Saka, Leandro Trossard, Gabriel Jesus et Martin Odegaard tous marquer dans une victoire unilatérale 4-0.

Image:

Arsenal a battu le PSV lors d'un retour parfait en Ligue des champions après six ans d'absence





Ce résultat place Arsenal en tête du groupe B après qu’Angelo Fulgini ait annulé le premier match de Lucas Ocampos alors que Lens a obtenu un match nul 1-1 à l’extérieur à Séville.

Dans le groupe D, Lautaro Martinez a sauvé un match nul 1-1 contre la Real Sociedad avec un égaliseur à la 87e minute suite au but précoce de Brais Mendez, tandis que le Red Bull Salzbourg a remporté une confortable victoire 2-0 chez Benfica à 10.

Ailleurs, Sikou Niakate a marqué contre son camp à seulement deux minutes de la fin alors que Naples remportait une victoire tardive 2-1 à Braga.

Le capitaine de Naples, Giovanni Di Lorenzo, a ouvert le score dans les arrêts de jeu de la première mi-temps avant que Bruma ne marque de la tête un égaliseur mérité à la 84e minute.