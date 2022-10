Bilan de la Ligue des champions: Benfica met fin aux espoirs de la Juve alors que le PSG martèle le Maccabi et le RB Leipzig devance le Real Madrid | Nouvelles du football

Rafa Silva de Benfica a marqué deux superbes buts en battant la Juventus 4-3 dans un thriller à l’Estadio da Luz pour s’assurer une place dans les huitièmes de finale de la Ligue des champions et mettre fin aux chances du club italien dans la compétition de cette année.

Benfica a 11 points en cinq matchs, le même que le Paris Saint-Germain, leader du groupe H, tandis que les trois points de la Juve les laissent se concentrer sur la conquête d’une place en Ligue Europe, ce qu’ils peuvent obtenir lors de la dernière journée lorsqu’ils accueilleront le PSG.

Antonio Silva, 18 ans, a marqué son premier but à Benfica pour donner l’avantage à l’équipe locale après 17 minutes, mais la Juventus a égalisé lorsque Moise Kean a ramené le ballon à la maison quatre minutes plus tard.

Benfica était de retour en tête grâce à un penalty controversé transformé par Joao Mario avant que Rafa Silva ne semble sécuriser les points avec deux finitions sublimes, de part et d’autre de la pause, qui illustraient parfaitement sa technique et sa ruse.

Mais les visiteurs ont repoussé un but tard grâce à Arkadiusz Milik après avoir été mis en place par l’ailier anglais de 19 ans Samuel Iling, et ce dernier a de nouveau joué un rôle clé dans la création d’une chance pour Weston McKennie de marquer le troisième but de la Juve.

Cela a vu une fin tendue une nuit où Benfica semblait vouloir humilier ses visiteurs mais a dû tenir le coup car Rafa Silva a raté un triplé en frappant le poteau.

Messi et Mbappe au doublé alors que le PSG bat le Maccabi

Lionel Messi et Kylian Mbappe du Paris Saint-Germain ont tous deux marqué deux fois avec Neymar également sur la cible alors que la redoutable attaque du club français a déchiré le Maccabi Haïfa lors d’une victoire 7-2 pour les envoyer dans les 16 derniers de la Ligue des champions.

Le trio irrépressible était trop difficile à gérer pour une équipe du Maccabi, bien que les Israéliens aient fait preuve d’un grand cœur dans le choc du Groupe H avec Abdoulaye Seck marquant deux fois.

Messi a lancé le ballon à la 19e minute avec un somptueux premier but avec l’extérieur de son pied gauche et Mbappe s’est enroulé dans le deuxième de son équipe à la 32e.

Mbappe et Messi se sont ensuite combinés pour jouer à Neymar trois minutes plus tard avec le tir du Brésilien sortant du poteau.

Seck a répondu presque immédiatement avec une tête mais Messi a envoyé un tir du pied gauche à l’intérieur du poteau juste avant la mi-temps après avoir de nouveau lié avec Neymar.

Le Maccabi a de nouveau réduit les arriérés à la 50e minute avec une tête en boucle mais le PSG n’a pas fini et Mbappe a envoyé un autre curleur devant le gardien Joshua Cohen avant que le centre bas de Neymar ne soit transformé en son propre but par Sean Goldberg.

Messi, qui s’est vu refuser un neuvième triplé en Ligue des champions par la barre transversale, a ensuite préparé Carlos Soler pour conclure le score à six minutes de la fin.

Le RB Leipzig se rapproche des huitièmes de finale après la victoire du Real

Le RB Leipzig a fait un grand pas vers la phase à élimination directe de la Ligue des champions avec une victoire 3-2 à domicile contre le Real Madrid.

L’équipe allemande est deuxième du groupe F avec neuf points, un derrière le leader du Real et trois devant le Shakhtar Donetsk, qu’elle affrontera lors de son dernier match de groupe la semaine prochaine et qui a besoin d’un match nul pour lui garantir une place parmi les deux premiers.

Alors que le Real Madrid s’était déjà qualifié pour les huitièmes de finale, le manager Carlo Ancelotti a laissé reposer plusieurs partants réguliers et son équipe a été dominée tôt par la jeune équipe de Leipzig.

Image:

Christopher Nkunku était parmi les buteurs du RB Leipzig





L’équipe locale a pris les devants après 13 minutes de jeu avec Josko Gvardiol marquant sur le rebond d’un arrêt de Thibaut Courtois après une tête de balle d’André Silva.

Alors que les champions se remettaient encore du premier coup, Leipzig a prolongé son avance cinq minutes plus tard lorsque David Raum a tenté de passer dans la surface mais le ballon a dévié un défenseur sur le chemin de Christopher Nkunku, qui n’a pas tardé à réagir et a fouillé le ballon en hors de la barre transversale.

Vinicius Jr a remis le Real dans le match juste avant la pause avec une tête qui est passée juste à l’intérieur du poteau gauche.

Mais une frappe de Timo Werner à bout portant pour terminer une contre-attaque rapide à la 81e minute a permis à Leipzig de mener 3-1.

Après avoir été victime d’une faute dans la surface, Rodrygo a marqué depuis le point de penalty pour le deuxième but du Real dans le temps additionnel.

Milan bat le Dinamo Zagreb pour raviver les espoirs de l’UCL

L’AC Milan a ravivé ses espoirs d’atteindre les huitièmes de finale de la Ligue des champions avec une victoire 4-0 au Dinamo Zagreb dans le groupe E.

Les défaites consécutives de Chelsea lors de leurs deux matches précédents avaient laissé à Milan beaucoup à faire pour se qualifier pour les huitièmes de finale, mais la tête de Matteo Gabbia en première mi-temps les a mis sur la voie d’une victoire cruciale en Croatie.

Image:

Rafael Leao était cadré dans une victoire catégorique pour l’AC Milan





La course en solitaire de l’attaquant portugais Rafael Leao et son arrivée au début de la seconde période ont mis le match au-delà de l’équipe locale, avant qu’Olivier Giroud ne s’assure doublement des trois points avec un penalty juste avant l’heure de jeu.

Un but contre son camp en fin de match a scellé la deuxième victoire de la campagne européenne de Milan qui les propulse à la deuxième place avec sept points. S’ils évitent la défaite la semaine prochaine contre le Red Bull Salzburg, troisième, ils atteindront les huitièmes de finale.

La victoire de Milan signifie également que Chelsea progresse vers les huitièmes de finale en tant que vainqueur de groupe après sa victoire 2-1 à Salzbourg plus tôt mardi, tandis que Zagreb reste en bas avec quatre points.