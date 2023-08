Bilan de la Coupe du monde féminine 2023 : la bataille de l’Espagne, de nouvelles stars

Les avions quittent l’aéroport de Sydney, les équipes sont depuis longtemps revenues à leurs engagements nationaux, les joueurs n’ont que peu de répit avant le retour à des campagnes à moitié passées ou la mouture exténuante de la pré-saison – la prochaine fenêtre internationale qui se profile à l’horizon pour une chance de retrouver ceux avec qui ils ont partagé bus et hôtels pendant plus d’un mois.

Les supporters sont également revenus à leur quotidien, la chaleur s’estompant aussi vite que le soleil couchant sur le Stadium Australia, la brume du tournoi brouillant les souvenirs des nuits froides passées de part et d’autre de la mer de Tasman, les buts et les arrêts, les tacles et l’espoir de courir ensemble, 90 minutes après 90 se fondant en une goutte indistincte.

Le but vainqueur de la Coupe du monde d’Olga Carmona pour l’Espagne a été le moment le plus facile à repérer, mais il y a ensuite eu la frappe de Sam Kerr qui a fait éclater une nation, le serre-livre au bout de l’étagère, face au but d’Hannah Wilkinson pour la Nouvelle-Zélande contre la Norvège 31 jours avant.

Le but de Sophia Braun contre l’Afrique du Sud pour redonner espoir à une équipe d’Argentine en difficulté, la samba du Brésil contre le Panama, le coup de foudre de Marta Cox contre la France, les maillots blancs d’Hervé Renard et le caméo de Solène Durand. Histoire pour les débutants, premiers pas franchis lors d’une Coupe du monde avec des souvenirs scellés pour la vie pour les joueurs et les fans des nations émergentes, des buts et des victoires griffonnant des noms dans les livres d’histoire pour équipe après équipe.

Les supporters australiens célèbrent leur victoire lors des tirs au but en quart de finale entre l’Australie et la France au stade de Brisbane le 12 août. (Photo par Elsa – FIFA/FIFA via Getty Images)

Le but olympique de Katie McCabe pour l’Irlande et les arrêts d’Olivia McDaniels à Wellington, le retour de la Norvège et l’éclat du Japon, la résilience de l’Espagne et les marges de la Suède. Des batailles se sont déroulées des deux côtés de la ligne de touche avec le mot répété d’héritage apportant un poids supplémentaire à l’ensemble du tournoi et la lutte pour de meilleures conditions et le respect.

La phase de groupes a été la plus floue de toutes, le rythme implacable des matchs laissant peu de temps pour reprendre son souffle. Les tournois étaient finis avant d’avoir commencé pour ceux qui avaient hésité à leurs premières sorties, salut tardif pour certains, mais peu de temps pour les neutres à s’attarder. La première sortie de l’Allemagne, et les États-Unis sauvés par le poteau pour être abattus par les boiseries un match plus tard. Des chocs pour certains, des avertissements ignorés pour d’autres, le sentiment croissant que le simple fait d’avoir des joueurs de classe mondiale ne suffirait pas pour progresser avec la croissance du jeu et l’amélioration de l’entraînement, la chance ayant toujours son rôle à jouer dans le chaos.

Les moments continuent de défiler dans l’esprit, des instantanés coupés, pour ne plus jamais être vécus dans leur intégralité. La première sensation de voir le spectacle se dérouler, le rugissement du Lang Park de Brisbane pour le penalty gagnant de Cortnee Vine contre la France, les halètements pour la ceinture de la Colombienne Linda Caicedo contre l’Allemagne, la douleur partagée alors que les larmes coulaient des joueurs aux yeux vitreux, les corps épuisés, courses courues, rêves de gloire anéantis pour un autre tournoi. De nouveaux noms ont été appris au fur et à mesure que ceux de la périphérie se mettaient sous les projecteurs, que les vétérans et les légendes mettaient leurs derniers mètres, leurs projecteurs scintillant avant de s’éteindre. Décollages et atterrissages dans les aéroports des deux pays hôtes.

Fautes et flirt sur le terrain alors que la plus grande Coupe du monde féminine avec le plus grand peloton a été réduite à 16, puis à huit. Les nations ont grandi au fur et à mesure que la plupart tombaient, la formation finale se trompant du côté prévisible avec trois nations européennes et aucune en dehors du dernier top 10. Des moments au soleil ont eu, des chagrins et des hypothèses partagés parmi les inconsolables.

Le bonnet de bain de Daniëlle van de Donk, l’ennui de l’Espagne à Palmerston North et le koala tricoté de Klara Bühl (Waru) s’estompent au fur et à mesure que chaque ville hôte retire sa marque FIFA, les noms des stades reviennent aux sponsors alors que le cirque quitte ville après ville jusqu’à ce que seul Sydney reste debout.

Tout avait-il été si prévisible ? Ou tout comme opter pour la soupe plutôt que le melon en entrée, le plat principal décidé avant de s’asseoir ? Il avait frappé le palais différemment, la saveur n’était plus la même qu’avant mais l’événement principal était plus familier.

Lawson: Un héritage durable donnera à Matildas un prix tangible de la Coupe du monde Sophie Lawson réagit à la défaite 2-0 de l'Australie face à la Suède lors du match éliminatoire pour la troisième place de la Coupe du monde féminine.

Un nouveau champion confirmé par la Suède qui en a personnellement retiré deux de la course : la fin de la domination américaine ou juste une transition prolongée pour le gargantuesque du football féminin ? Le tournoi des millimètres et des pénalités oubliées depuis longtemps avait plus d’histoire à écrire.

L’ambivalence et la dissonance cognitive autour de la place de l’Espagne à la finale, l’arrivée de Carmona et une dédicace à la défunte mère d’un ami, la nouvelle du passage de son propre père, la nouvelle à laquelle personne ne s’attendait. Le match tourbillonnait déjà et s’estompait avant que Luis Rubiales ne vole la vedette, ses actions un microcosme de ce que tant de femmes dans le jeu ont enduré de la base jusqu’aux présidents de fédérations. La porte légendaire de Gianni Infantino s’est trop souvent verrouillée de l’intérieur, cachant les indiscrétions et les abus de pouvoir contre les filles et les femmes qui veulent jouer.

Le plus grand tournoi de football féminin jamais vu s’est terminé bien trop tôt, et non, il n’est pas revenu à la maison, mais les cœurs se sont gonflés et se sont brisés avec le coup de pied d’un ballon, l’Australie a plongé dans le délire pendant des jours après cette fusillade. Les fans colombiens, l’obstiné Unity Beat, la sortie anticipée du Canada, l’éclat de Melchie Dumornay. La communauté et la parenté, les moments partagés et les amitiés forgées, une Coupe du monde une entité imposante qui a fait vibrer deux nations avec le football.

Des koalas ont été détenus, des bières ont été bues, les esprits ont changé, mais revenons à une sorte de réalité demain, les portes d’embarquement de Sydney nous appelant tous.