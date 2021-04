Dirk Williams des Lions de Londres monte au panier contre les Flyers de Bristol

Les Lions de Londres se sont déplacés à moins de six points des champions de la ligue Leicester Riders avec un match en main, tandis que les Scorchers de Surrey ont gardé leurs espoirs en séries éliminatoires alors que le championnat BBL entrait dans les deux dernières semaines de la saison.

Ailleurs dimanche, les Raiders de Plymouth ont continué leur belle forme avec leur 11e victoire lors des 12 dernières sorties, et les Sharks de Sheffield ont consolidé la cinquième place.

Résultats du championnat BBL Mercredi 14 avril Londres Lions 87-61 Cheshire Phoenix Plymouth Raiders 106-82 Surrey Scorchers Vendredi 16 avril London Lions 92-84 Surrey Scorchers Bristol Flyers 91-96 Sheffield Sharks Glasgow Rocks 83-101 Giants de Manchester Newcastle Eagles 90-80 coureurs de Leicester Dimanche 18 avril Surrey Scorchers 77-73 Giants de Manchester Circulaires Bristol Lions 85-74 de Londres Glasgow Rocks 83-85 Newcastle Eagles Requins de Sheffield 91-88 loups de Worcester Cheshire Phoenix 69-86 Plymouth Raiders

Lions toujours à la chasse

Les Lions ont maintenu leur tir extérieur au titre du championnat BBL avec une victoire de 85-74 sur les Flyers de Bristol au Copper Box Arena derrière 19 points de Dirk Williams pour obtenir huit victoires consécutives.

Après que Bristol ait occupé une avance étroite pendant une grande partie de la première mi-temps, les Lions ont établi un avantage avec une ouverture de 12-5 au troisième quart alors qu’Orlando Parker a marqué six de ces points pour le porter à 52-44 avant de drainer un trois points pour prendre le conduire à deux chiffres.

Un triple Williams a terminé le troisième, celui de Justin Robinson a ouvert le quatrième, et à 69-55, il n’y avait pas de retour pour les visiteurs, les Lions se préparant maintenant à une cravate serrée avec les Leicester Riders, en tête de la ligue, mercredi.

Cela a clôturé une semaine parfaite pour Londres, qui a commencé par évincer le Cheshire Phoenix 87-61 avant de voir les Scorchers 92-84 vendredi. DeAndre Liggins et Williams ont joué un rôle déterminant dans la victoire de leur équipe sur ce dernier en terminant respectivement avec 33 et 25 points.

L’autre match de la semaine des Flyers les avait vus subir une défaite 96-91 aux mains des Sharks de Sheffield.

Les aigles évitent les contrariétés

Juste derrière les Lions, les Eagles, quatrième, ont survécu à une frayeur à l’Emirates Arena pour battre les Glasgow Rocks 85-83 alors que Justin Gordon marquait cinq de ses 19 points dans les 20 dernières secondes pour remporter des victoires consécutives. pour Newcastle.

Malgré les Eagles menant à deux chiffres en première mi-temps, le match a vu 14 changements d’avance et Rocks semblait pouvoir le prendre lorsque Jonny Bunyan a frappé un pointeur à trois points avec une minute et demie à jouer.

Mais Gordon a égalisé avec un grand jeu « et un » avec 18 secondes à jouer, puis après avoir forcé un roulement sur les Rocks avec 0,9 seconde à gauche, Eagles a cherché Gordon une fois de plus alors qu’il était victime d’une faute sur un lob d’un hors de- les limites jouent, glaçant ses deux lancers francs pour le sceller.

Cortez Edwards a ouvert la voie à Newcastle avec 22 points et sept rebonds, suivi des 21 points de Gordon et des 16 points et neuf passes de Rahmon Fletcher. David Mpondo a marqué pour Glasgow avec 15 points.

La victoire fait suite à la victoire 90-80 des Eagles sur le leader Leicester, au cours de laquelle Gordon a récolté 24 points, huit rebonds et cinq passes, ainsi que 23 points et neuf passes de Fletcher.

Les Scorchers gardent les espoirs vivants

Ce fut également une journée d’importantes implications pour la poursuite des play-offs et le positionnement au milieu de la table. Les Scorchers ont évolué au même niveau que les Flyers et les Manchester Giants avec 10 victoires après avoir battu ce dernier 77-73 au Surrey Sports Park pour prendre le face-à-face et remporter trois victoires consécutives à domicile, Martelle McLemore marquant 17 points sur 7-10.

Scorchers a été traîné par pas moins de neuf points au troisième quart, mais a pris d’assaut la quatrième période pour arracher la victoire. Une ouverture de 14-5 à la strophe décisive les a placés 67-61 alors qu’ils ont tenu leurs visiteurs sans but pendant plus de quatre minutes, avec un jeu « et un » de Tayo Ogedengbe déclenchant une série de neuf points sans réponse.

À partir de là, ils ont gardé les Giants à distance car ils ne pouvaient pas revenir à moins d’un coup, en grande partie à cause de quelques gros jeux aux deux extrémités d’Evan Walshe alors que ses trois portaient 73-66 avec une minute à jouer après un vol.

Surrey a terminé la fin de semaine en neuvième position, à égalité avec 20 points avec des Flyers au huitième rang et des Giants au dixième rang dans la course pour se classer parmi les huit premiers.

Les requins le décrochent en OT

Au milieu de la table, le match le plus excitant de la journée a vu les Sharks s’imposer grâce à une double prolongation pour battre Worcester Wolves 91-88 sur le buzzer-beater d’Antwon Lillard, alors qu’il menait tous les buteurs avec 20 points.

Les Sharks ont été menés à deux chiffres en seconde période et ont perdu sept avec une minute et demie à jouer lorsque Lamarr Kimble a frappé un pointeur à trois points. Mais ils ont terminé le match avec une rafale de 9-2 et des prolongations forcées lorsque Kipper Nichols a frappé son premier panier du match, un triple à 2,7 secondes de la fin.

Après avoir été à la traîne pendant une grande partie de la première période de prolongation, c’est à nouveau Nichols qui a égalisé avec un lay-up dans les 10 dernières secondes, et alors que les équipes l’ont frappé dans la deuxième période de prolongation, Sharks a de nouveau semblé battu à huit secondes de la fin et Kimble sur la ligne avec le match à égalité à 88.

Mais il a raté ses deux lancers francs avant que Lillard ne se retrouve ouvert et recule pour clouer le trio gagnant du match et remporter trois victoires consécutives à domicile pour les Sharks.

La victoire éloigne Sheffield de Worcester et Cheshire Phoenix sur 14 victoires, brisant la congestion du milieu de la table là-bas.

Jeremy Hemsley a affiché un sommet de 30 points plus tôt dans la semaine alors que les Sharks ont également battu les Flyers 96-91.

Plymouth continue sa superbe course

Enfin, les Plymouth Raiders ont conservé la troisième place du classement après avoir remporté 85-69 sur la route contre Cheshire Phoenix, qui n’a pas pu suivre le rythme de Sheffield.

Les Raiders ont établi une avance à deux chiffres dans la deuxième strophe lorsqu’un dunk catégorique d’Ashley Hamilton a déclenché une rapide déchirure 6-0 qui a été couronnée par les trois de Will Neighbour pour 29-18. Puis au milieu de la période, ils ont maintenu leurs hôtes sans but pendant quatre minutes et demie alors que Hamilton et Neighbour ont ajouté plus de points, avant qu’un triple de Mike Morsell ne coiffe une série de neuf points consécutifs à 42-25.

De manière caractéristique, la défense de Plymouth avait étouffé Cheshire, ce qui leur a donné une seconde mi-temps confortable avec une avance culminant à 81-56 au quatrième alors qu’Elliott Sentence et Ashley Hamilton ont frappé à trois points. Hamilton a mené tous les marqueurs de la soirée alors qu’il n’a raté qu’une seule fois sur son chemin vers 25 points, tirant 7-8 sur le terrain et 8-8 à la ligne.

Les Raiders ont remporté 11 de leurs 12 derniers matchs, alors que ce résultat laisse Cheshire avec six défaites lors de leurs sept derniers matchs.

Plymouth a également remporté la victoire mercredi, battant les Scorchers 106-82 derrière 23 points de Morsell, 20 de Rickey McGill et un double-double de 14 points et 14 rebonds de Michael Ochereobia.