Bilan de golf : Jin Young Ko remporte la première victoire de la saison du circuit de la LPGA au Volunteers of America Classic | Actualités golfiques

D’une victoire serrée pour Jin Young Ko sur le circuit de la LPGA à un golfeur remportant son premier événement professionnel en 11 ans, nous rassemblons le meilleur du golf du week-end.

L’ancien numéro un mondial Jin Young Ko a traversé une lutte difficile au tour final pour remporter un huitième titre du circuit de la LPGA au Volunteers of America Classic.

La Sud-Coréenne a affiché un score de 69 de moins de deux lors de la dernière journée à The Colony au Texas pour conserver une longueur d’avance sur la plus proche challenger Matilda Castren, qui n’a pas réussi à remporter une deuxième victoire sur le circuit de la LPGA en trois semaines.

Gaby Lopez a terminé troisième avec 14-moins malgré un boguey du dernier trou, tandis qu’Esther Henseleit, Emma Tally – qui a tiré un 63e tour du jour – et Ana Belac ont été deux autres coups de retard dans une égalité pour la quatrième place .

Ko a commencé la première journée en tête, mais a rapidement couru sans faute avec trois oiselets dans ses quatre premiers trous, seulement pour faire un bogue au cinquième et annuler un oiselet au dixième en laissant tomber un tir au par-trois suivant.

La victoire de Jin Young Ko survient lors de sa première épreuve depuis qu’elle a perdu la première place mondiale

Castren avait atteint le virage en 33 et a répondu à un boguey au 15 en prenant l’avantage au 17 par cinq, bien que le Finlandais n’ait pas pu trouver un birdie de clôture pour prolonger le match.

Talley a réussi un birdie sur cinq de ses six derniers trous pour terminer la semaine avec un retard de 12, tandis que Henseleit était à moins de deux de l’avance jusqu’à ce qu’un double bogey au 14e ruine les espoirs de victoire de l’Allemande.

Le duo français Céline Boutier et Céline Herbin ont tous deux remporté la huitième place, tandis que l’Irlande du Nord Stephanie Meadow a été le choix des Britanniques alors qu’elle a terminé la semaine à égalité-47e.

Beckman fait une percée chez les plus de 50 ans

Cameron Beckman a remporté sa première victoire sur le PGA Tour Champions et son premier titre professionnel en 11 ans avec une victoire serrée au Dick’s Sporting Goods Open.

Cameron Beckman (à gauche) célèbre son premier titre de champion du PGA Tour

Le triple vainqueur du PGA Tour a réussi cinq birdies consécutifs sur son dos neuf pour s’éloigner du terrain au club de golf En-Joie, seulement pour faire un bogey le 15 et se laisser deux avances avec un trou à jouer.

Beckman s’est remis d’avoir trouvé l’eau du dernier tee pour sauver un bogey et fermer un 68 de moins de quatre, fixant l’objectif du clubhouse à 12 sous, ce qui était suffisant pour une victoire d’un coup lorsque le leader de la nuit Ernie Els a raté une longue tentative de birdie pour prolonger le concours.

Je jouais avec deux des meilleurs joueurs de tous les temps, n’est-ce pas ? », a déclaré Beckman, qui était regroupé avec Els et Darren Clarke le dernier jour. Je pourrais faire.

« J’ai passé beaucoup de temps avec ma sœur à parler cette semaine et je n’ai pas très bien joué, alors aujourd’hui j’ai pensé que c’était une excellente occasion de vraiment me détendre et de jouer, et de voir si je pouvais vraiment jouer comme moi. C’est un peu ce que j’ai fait, et c’est pourquoi je me tiens ici à embrasser ce trophée. «

Els a pris une avance de trois coups dans la dernière journée, mais a dû se contenter de la deuxième place après un niveau par 72, avec son compatriote Retief Goosen un nouveau coup en troisième à égalité aux côtés de David Toms et Wes Short Jr.

La victoire de Beckman est sa première sur une tournée majeure depuis le Mayakoba Golf Classic en février 2010, cette victoire lui assurant également une place sur le terrain pour l’US Senior Open, qui débutera jeudi.

Kyriacou se bat pour la victoire des Pays-Bas

Stéphanie Kyriacou est désormais deuxième au classement de la Race to Costa del Sol

L’Australienne Stephanie Kyriacou a remporté son deuxième titre du Ladies European Tour et son premier en tant que professionnelle avec une victoire par deux coups au Big Green Egg Open.

Kyriacou a enregistré un 67 sans bogey au Rosendaelsche Golf Club pour terminer la semaine avec un 18 de moins que Sanna Nuutinen, qui était en tête du classement à plusieurs reprises lors de la dernière journée.

Un birdie dans le trou d’ouverture a été suivi de gains consécutifs à partir du cinquième pour voir Kyriacou atteindre le virage en 33, avant des birdies successifs à partir du 16e et un impressionnant par-save au dernier pour clôturer sa victoire.

« J’ai oublié ce que c’était que de gagner, ça fait un peu de temps », a déclaré Kyriacou. « Il y avait du bon golf là-bas, Sanna [Nuutinen] a très bien joué et elle a réussi de très longs putts. C’était assez serré et j’étais un peu nerveux. »

L’Écossaise Kylie Henry a terminé troisième à 10 sous le par après un dernier à quatre sous 68 et le vainqueur de la semaine dernière, Atthaya Thitikul, a encore reculé en quatrième position, tandis que Carly Booth, la Galloise Lydia Hall et l’Anglaise Ellie Givens ont toutes terminé la semaine à égalité neuvième sur cinq sous.