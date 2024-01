Bilan d’Andy Reid des Chiefs : semaine de congé du Super Bowl, Spagnuolo, Mahomes

L’entraîneur-chef des Chiefs de Kansas City, Andy Reid, a rencontré les médias via Zoom lundi, moins de 16 heures après la victoire 17-10 de l’équipe au Championnat AFC contre les Ravens de Baltimore.

Écoutez l’intégralité de la presse ci-dessus ou par en cliquant ici.

Reid a commencé la séance médiatique en complimentant les lignes offensives et défensives, ainsi que Patrick Mahomes, Isiah Pacheco et Travis Kelce. Il a également déclaré qu’il pensait que le secondaire défensif avait bien joué – et dès le départ, il a mentionné les noms des joueurs de ligne défensive Chris Jones et George Karlaftis. À mi-chemin de l’appel Zoom, Reid s’est assuré de mettre également en évidence le garde gauche Nick Allegretti et le sécurité Deon Bush.

Nous avons rassemblé quatre points à retenir :

Reid a décrit la « semaine de congé » du Super Bowl à venir.

La note incroyable qui circule est qu’il s’agit du quatrième voyage des Chiefs au Super Bowl en cinq saisons. Reid a une routine établie quant à ce qu’il doit faire au cours des prochains jours.

Il semble que Reid s’en tiendra au plan habituel cette semaine.

« À quoi ça ressemblera ici : les gars entrent [Monday]et nous avons une réunion d’équipe un peu plus tard [Monday]”, a commencé Reid. « Et puis ils ont quelques jours de congé, puis ils reviendront jeudi et nous commencerons notre semaine normale. Nous essaierons de tout faire ici (à Kansas City) du mieux que nous pouvons, puis une fois que nous serons là-bas (à Las Vegas), ce sera une bonne critique pour nous – tout en nous gardant en forme de football, donc nous sommes Prêt à partir.”

Reid a reconnu la défaite des Raiders comme étant un tournant dans la saison.

La dernière défaite de Kansas City a eu lieu il y a un peu plus d’un mois, le jour de Noël. Les Chiefs ont perdu un match à domicile 20-14 contre les Raiders de Las Vegas en dessous de 0,500.

“Je pense que c’était un bon signal d’alarme pour nous”, a déclaré Reid. “[The Raiders] est sorti avec beaucoup d’émotion. Antoine [Pierce] les avait prêts à partir, mais cette émotion était une chose qui vous sautait aux yeux et avec laquelle ils jouaient. Je pense que cela a donné à nos gars un petit signal d’alarme dont nous avions besoin pour intensifier les choses ici. Les choses ne vont pas tomber entre nos mains. Nous faisons donc de notre mieux pour tout le monde – et voici une équipe qui a traversé une certaine adversité et qui s’est relevée et a pu se présenter comme elle l’a fait, nous avons donc pu en tirer des leçons et passer à autre chose. Mais j’ai toujours senti que nous avions la capacité de le faire. Nous avions juste besoin d’un petit coup de pied dans la queue.

Kansas City a réalisé deux revirements et cinq pénalités dans le match, ce qui a fait parler d’elle tout au long de la saison. Cela a provoqué un réveil pour les chefs d’équipe.

«Ils ont juste dit: ‘Hé. Nous devons améliorer notre jeu », se souvient Reid. « Ce n’était pas nous, en tant qu’entraîneurs, qui leur sautions dessus. Ils ont pris en eux-mêmes l’idée de dire : « Nous savons ce que nous sommes et ce que nous pouvons être. Nous devons le faire.

« Cela me saute aux yeux, juste cette attitude. Je l’ai mentionné après le match contre Buffalo. je l’ai mentionné [Sunday] après-midi. Il y a du grain à cela. Peut-être que vous n’êtes pas le plus talentueux. Peut-être que vous n’êtes pas le plus rapide ou le plus rapide ou autre. Mais allons maximiser ce que nous sommes et laissons les enjeux tomber là où ils peuvent.

Reid a raconté le processus qui a mené à la défense des Chiefs telle qu’elle se présente aujourd’hui.

La clé a été un changement de coordinateur défensif en 2019, alors que Reid a dit au revoir à Bob Sutton, accueillant Steve Spagnuolo comme son nouveau coordinateur défensif. Reid et Spagnuolo ont travaillé ensemble à Philadelphie de 1999 à 2006.

Les Chiefs ont dit au revoir à des piliers tels que Tyrann Mathieu, Charvarius Ward et Anthony Hitchens, en signant Justin Reid et en repêchant Trent McDuffie et Nick Bolton.

« Ensuite, nous avons eu cet afflux de nouveaux jeunes – ce qu’il a fait avec eux, j’ai trouvé que c’était génial, d’enseigner. Tous ses gars ont fait ça. Ils ont fait un excellent travail d’enseignement, et les enfants y ont été réceptifs, et vous en voyez les récompenses maintenant. Est-ce l’une des meilleures défenses ? Oui, je dirais que c’est l’une des meilleures défenses que j’ai connues.

« Nous en avons eu de très bons à Philadelphie et certaines des premières défenses ici, je ne veux pas mépriser ces gars-là. Ils ont fait du bon travail pour nous. Mais c’est sûrement une défense qui a aidé à guider cette équipe au fur et à mesure que l’offensive grandissait. Maintenant que les deux jouent bien, c’est un hommage à toutes les personnes impliquées – ce que Steve a fait et ensuite ce que [Matt Nagy] a fait du côté offensif en les aidant à grandir.

Reid (encore une fois) a reconnu ce que les Chiefs ont chez Patrick Mahomes.

C’est un joueur en passe de rivaliser avec Tom Brady pour devenir le plus grand joueur de tous les temps.

«Nous le constatons tous les jours», a déclaré Reid. « Nous ne prenons pas cela pour acquis. Nous respectons le travail qu’il fait et nous l’apprécions. Nous savons que nous voyons quelque chose de spécial, et il est encore jeune dans ce métier.

« C’est une bonne chose pour les Chiefs, c’est une bonne chose pour la ville. C’est quelqu’un autour duquel vous pourriez construire. Et Brett Veach fait un excellent travail en ce sens – en s’assurant que les autres postes sont relatifs à cela. C’est une chose positive dont nous sommes très conscients, c’est la meilleure façon de le dire.