Bilan complet des transferts avant la saison 2021-22

Avec la huitième édition du Super Ligue indienne dont le coup d’envoi est prévu le 19 novembre, les clubs continuent de renforcer leurs effectifs, ce qui entraîne beaucoup d’activité sur le marché des transferts.

Chaque club étant autorisé à recruter un maximum de six étrangers dans l’équipe, dont un joueur d’origine asiatique obligatoire, avec quatre étrangers sur le terrain, l’accent est mis sur l’ajout de muscle à la composante étrangère et nationale de l’équipe.

C’est ATK Mohun Bagan qui a créé le plus gros buzz sur le marché le mois dernier lorsqu’ils ont affronté le Finlandais Joni Kauko – sans aucun doute le plus grand mouvement sur le marché des transferts indien cette saison. Le milieu de terrain central de 30 ans a rejoint les Mariners peu de temps après la sortie de la Finlande de l’Euro 2020.

L’ATK Mohun Bagan, qui doit disputer la Coupe de l’AFC avant la saison ISL 2021-22, ne s’est pas arrêté là et s’est assuré les services du milieu de terrain Deepak Tangri, qui a joué pour le Chennaiyin FC la saison dernière.

Le Hyderabad FC, qui a raté de peu une place en demi-finale en 2020-21, a quant à lui fait appel aux services du jeune ailier Abdul Rabeeh AK du Luca SC et de l’attaquant Aaren D’Silva du FC Goa. Le Chennaiyin FC, double champion de l’ISL, était également occupé et a recruté les défenseurs Narayan Das du SC Bengale oriental et Salam Ranjan Singh de l’ATK Mohun Bagan. Ils ont également prolongé les contrats de l’arrière droit Reagan Singh et de l’attaquant Rahim Ali, a annoncé dimanche l’ISL dans un communiqué.

Les champions 2018-19 de l’ISL, le Bengaluru FC, qui disputeront bientôt leur match de barrage de l’AFC contre les Maldivian Club Eagles, ont obtenu les services du milieu de terrain Rohit Kumar du Kerala Blasters FC. Les Bleus ont également prolongé de deux ans le séjour du skipper Sunil Chhetri ainsi que celui du défenseur gabonais Yrondu Musavu-King. L’entraîneur adjoint Naushad Moosa a également vu son contrat prolongé chez les Bleus de trois ans. Les champions de l’ISL 2020-21, le Mumbai City FC, ont également prolongé le contrat du défenseur Amey Ranawade.

Pour les fans du Kerala Blasters FC, la longue attente s’est enfin terminée lorsque le Serbe Ivan Vukomanovic a été nommé nouvel entraîneur-chef. Il y a également eu pas mal de départs sans nouvelle destination en vue pour l’instant. Les Blasters, après avoir terminé 10e la saison dernière, ont fait leurs adieux à un groupe de joueurs, à savoir Vicente Gomez, Jordan Murray, Gary Hooper, Bakary Kone, Facundo Pereyra et Costa Nhamoinesu. Le Jamshedpur FC a lâché Aitor Monroy, David Grande et Isaac Vanmalsawma tandis que le Bengaluru FC s’est séparé de Juan Gonzalez.

Le NorthEast United FC, l’un des demi-finalistes la saison dernière, a quant à lui lâché Luis Machado, leur meilleur buteur avec sept buts. Enfin, ATK Mohun Bagan s’est également séparé de Javier Hernandez, Jayesh Rane, Komal Thatal et Regin Michael.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici