Bilan Bears 2022 de Shaw Local : Quart-arrière – Shaw Local

Le directeur général des Bears, Ryan Poles, et l’entraîneur-chef, Matt Eberflus, ont clairement indiqué au début de la saison 2022 qu’ils donnaient au quart-arrière Justin Fields les rênes de l’attaque.

Ils n’ont apporté aucune véritable compétition pour leur quart-arrière de 23 ans, signant à la place Trevor Siemian et Nathan Peterman – qui étaient des remplaçants clairs. Pour les parieurs ou les pires, la saison 2022 consistait à découvrir ce que Fields pouvait faire.

La réception ne lui a pas fourni une tonne d’aide. Les Bears ont dépensé un minimum en agence libre et ont utilisé leurs deux meilleurs choix de repêchage sur des joueurs défensifs. Pourtant, Fields a tiré le meilleur parti d’une mauvaise situation et a fait tout ce qu’il pouvait avec un mauvais corps de réception et une ligne offensive médiocre.

Points positifs

Les capacités de précipitation de Fields obtiennent un A-plus. Il était le meilleur quart-arrière de la NFL et il aurait probablement établi le record de course QB si le personnel médical lui avait permis de jouer lors de la finale de la saison.

Vous ne pourriez pas demander plus à un quart-arrière, du point de vue de la précipitation. Il a terminé la saison avec 1 143 verges au sol et huit touchés au sol.

Lorsque les Bears ont finalement commencé à concevoir plus de courses pour Fields, et lorsque la confiance de Fields a grandi dans sa capacité à se brouiller, toute cette course a ouvert des possibilités dans le jeu de la passe.

Au cours des huit départs de Fields entre le match de la Nouvelle-Angleterre le 24 octobre et le match de Buffalo le 24 décembre, il a complété 67% de ses passes avec 12 touchés et cinq interceptions, tout en lançant pour 162,3 verges par match. Il a fait cela tout en se précipitant pour 91,1 verges par match. Malgré un dossier de 1-7 au cours de cette séquence, les Bears ont résisté dans la grande majorité de ces matchs.

Il y a eu beaucoup de flashs dans le jeu de passes. Fields a la capacité de faire des lancers de haut niveau. Il l’a fait tout au long de la saison.

Négatifs

Fields doit maintenant continuer à faire ces lancers de haut niveau avec cohérence. Il n’y en avait pas assez, et une partie de cela était liée à la qualité de ses receveurs, en particulier après que Darnell Mooney ait subi une opération de fin de saison.

Les champs autorisaient beaucoup trop de sacs. Il a mené la NFL avec 55 sacs (à égalité avec Russell Wilson) et en tant qu’équipe, les Bears avaient un taux de sacs de 15,38%, le pire de la ligue (de loin), parce qu’ils lançaient le ballon si rarement. Compte tenu du style de jeu de Fields et de sa propension à courir, il pourrait toujours avoir un taux de sac élevé. Mais ce nombre peut certainement s’améliorer, même s’il continue à jouer ce style.

Il a lancé 11 interceptions en 15 départs, mais seuls quelques-uns de ces 11 choix étaient de «mauvaises» interceptions.

Moments décisifs

1. La semaine 1 ressemble à une éternité. Pourtant, la passe de touché de 51 verges de Fields à Dante Pettis était sa déclaration « je suis de retour » après une longue intersaison. Fields a échappé non pas à un, mais à deux rushers, a couru pour sauver sa vie et a quand même trouvé un moyen de garder les yeux sur le terrain.

2. Pour les QB, ce sont souvent les choses subtiles qui font un bon jeu. La passe de touché de Fields au deuxième quart à Khalil Herbert contre les Patriots en octobre a été l’un de ses meilleurs lancers de la saison. Plus tôt dans le match, les Bears ont réussi un écran, mais la passe de Fields a été renversée par le défenseur de pointe.

Ils sont retournés au jeu plus tard et Fields a exécuté une fausse passe parfaite, a changé l’angle de son bras, a lancé le ballon à Herbert, puis a été complètement écrasé. Herbert a couru intact jusqu’à la zone des buts.

3. Cette liste ne serait pas complète sans un touché électrique. Choisissez celui que vous voulez. Je vais avec le touché de 67 verges contre Detroit parce qu’il est survenu quelques instants seulement après que Fields ait lancé une interception en six choix. Il n’a eu aucun problème à mettre le mauvais jeu derrière lui.

Et il a tout simplement dépassé tout le monde.

Statut du contrat

Fields a encore deux saisons sur son contrat de recrue, avec une option d’équipe pour une année supplémentaire. Son plafond n’est que de 5 millions de dollars en 2023. C’est une aubaine pour un quart partant. Siemian, le remplaçant principal, est sous contrat pour une saison de plus. Peterman et Tim Boyle sont des agents libres.

Catégorie B-

Encore une fois, un A-plus pour ses capacités de course. AC dans le jeu de passes, avec flashs de matière A. Avec un quart-arrière dans la NFL d’aujourd’hui, le jeu de passes doit avoir plus de poids.

Plan

Faites venir plus de talents.

En plus de lui trouver de l’aide, les Bears doivent examiner ce qui a fonctionné en 2022 et ce qui n’a pas fonctionné. Ils doivent continuer à incorporer Fields dans le jeu de course de manière créative. Il a eu un énorme succès de dépassement quand ils ont changé son angle de lancement en déplaçant la poche à gauche et à droite, ou en le faisant rouler. Construisez l’attaque autour de ce avec quoi Fields est à l’aise.

Sa présence dans la poche s’est considérablement améliorée depuis sa saison recrue, mais il y a toujours de la place pour grandir dans ce domaine. Il y a encore des moments où il tient le football trop longtemps.

Oh oui, et apportez plus de talent.