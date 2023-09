Bilan à long terme du OnePlus 11 – Tests GSMArena.com

Introduction

Pas de Pro, pas d’Ultra, pas de Max, pas de Pro Max… OnePlus s’oriente clairement cette année dans une direction différente lorsqu’il s’agit de nommer son appareil phare par rapport à presque tous ses concurrents. C’est juste OnePlus 11. C’est simple, c’est une bouffée d’air frais, mais à cause de la façon dont les noms de tous les autres produits phares sont gonflés, cela semble presque un peu basique. Ça ne peut pas être ça, n’est-ce pas ? Il doit sûrement y avoir un Pro en route ! – nous savons que beaucoup d’entre vous ont pensé à de telles pensées tout au long de l’année. Même nous, nous avons touché à ce domaine théorique de temps en temps. Mais non. C’est le OnePlus 11 et rien de plus.

Nous nous demandons si cela signifie un changement de stratégie pour OnePlus, et nous espérons que ce sera le cas. Il semble que la marque soit désormais plus ciblée qu’elle ne l’était ces dernières années, et elle essaie de ne pas surcharger sa liste d’appareils, ce que nous apprécions pleinement étant donné la rareté qui existe dans le monde Android de nos jours. Tous les grands noms aiment lancer un nombre à deux chiffres de combinés chaque année pour couvrir chaque niveau de prix auquel ils peuvent penser, ce qui est probablement une bonne stratégie financièrement, mais en termes d’image de marque, cela peut parfois avoir un effet dilutif.

OnePlus semble vouloir s’éloigner de quelque chose comme ça, et il faut le féliciter pour cela, pensons-nous. La marque auparavant « indépendante » fait désormais pleinement et officiellement partie d’Oppo, même si tout le monde a toujours soupçonné qu’ils étaient aussi proches que la famille dès le départ. Peut-être que cela a quelque chose à voir avec la nouvelle stratégie ? Très probablement, étant donné que OnePlus jouit d’une bien plus grande reconnaissance de marque sur les marchés développés qu’Oppo, il doit donc en tirer parti.

Le OnePlus 11 est l’une de ses tentatives, et nous l’avons utilisé comme notre seul et unique smartphone pendant une période prolongée aux fins de cet examen à long terme. Le téléphone a obtenu de bons résultats lors de notre examen normal il y a plusieurs mois, mais beaucoup de choses peuvent changer en quelques mois, en particulier dans le monde mobile, nous étions donc curieux de voir comment il résiste maintenant.

Alerte spoiler : très bien en effet. Mais, alerte spoiler supplémentaire : tout n’est pas toujours rose, et nous ne parlons pas d' »OxygenOS » ces jours-ci comme étant simplement un ColorOS renommé – nous n’avons pas vraiment de problème avec cela, même si, d’après ce que nous avons que vous avez vu dans nos sections de commentaires dans le passé, vous pourriez le faire.

Vous êtes déjà intrigué ? Si tel est le cas, rejoignez-nous dans les prochaines pages pour explorer les performances du OnePlus 11, quels sont ses avantages et ses lacunes dans l’utilisation quotidienne, loin des laboratoires de tests.