Bilan : 8 468 personnes ont péri en tentant de rejoindre l’Europe depuis 2019

LE CAIRE – Plus de 8 400 migrants à destination de l’Europe ont péri en mer alors qu’ils tentaient de traverser la Méditerranée au cours des quatre dernières années, a annoncé mardi une organisation caritative. Save the Children a déclaré dans un rapport qu’environ un demi-million de personnes ont traversé ou tenté de traverser la Méditerranée vers l’Europe depuis 2019. Parmi celles-ci, 8 468 personnes sont mortes ou ont disparu en Méditerranée, a ajouté l’organisme de bienfaisance.

Analysant les données de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés, l’organisation caritative a déclaré que les décès aux frontières européennes étaient en partie imputés à “la tendance croissante des gouvernements européens à empêcher de force, illégalement et souvent violemment les réfugiés d’entrer sur leur territoire et même à enlever et expulser ceux qui sont arrivés”.

Le rapport de 40 pages citait un avertissement de 2021 de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés selon lequel “l’asile était attaqué aux frontières de l’Europe” et que les refoulements étaient “menés de manière violente et apparemment systématique”.

Le rapport mentionne des refoulements de migrants essayant de rejoindre l’Espagne depuis le Maroc ; Grèce de Turquie; et l’Italie de la Libye et de la Tunisie.

Les refoulements sont illégaux en vertu du droit international et de l’Union européenne, car ils violent le droit de demander l’asile et le principe juridique qui interdit le retour de quiconque dans un endroit où il risquerait d’être persécuté, torturé ou menacé de mort.

Dans son rapport intitulé “Safe for Some”, l’organisme de bienfaisance a accusé les pays européens d’avoir des “deux poids deux mesures” dans le traitement des migrants du Moyen-Orient et d’Afrique et de ceux qui ont fui l’Ukraine au cours de l’année écoulée.

Save the Children a déclaré que plus de 8 millions de migrants – dont 40% d’enfants – en provenance d’Ukraine ont été autorisés à entrer en Europe depuis l’invasion du pays par la Russie en février dernier.

“Cela n’a pas besoin d’être ainsi”, a déclaré Daniel Gorevan, conseiller principal en plaidoyer à l’association caritative et auteur du rapport. “Une nouvelle approche européenne – qui place les droits de tous les enfants au cœur des politiques d’asile – est possible.”

Des dizaines de milliers de personnes ont tenté de traverser la Méditerranée vers l’Europe depuis les pays d’Afrique du Nord qui sont devenus des plaques tournantes pour les migrants fuyant la pauvreté et les guerres en Afrique et au Moyen-Orient, à la recherche d’une vie meilleure en Europe.

La Libye est un point de transit majeur pour les migrants depuis que le pays a sombré dans le chaos à la suite d’un soulèvement soutenu par l’OTAN qui a renversé et tué le dirigeant de longue date Mouammar Kadhafi en 2011.

Les trafiquants d’êtres humains ont profité du chaos en Libye, faisant passer clandestinement des migrants à travers les longues frontières du pays avec six nations. Les migrants sont ensuite entassés dans des canots pneumatiques et autres navires mal équipés et partent pour des voyages en mer risqués.

Les pays européens ont ces dernières années poussé les autorités libyennes et les garde-côtes à détenir et intercepter des migrants tentant de traverser vers les côtes européennes.