Bilan 2022 : comment les républicains ont perdu malgré la victoire du vote populaire

Il s’agit d’un modèle géographique récurrent dans la démographie et la politique américaines. Bien qu’il apparaisse encore et encore dans l’histoire américaine, il est aujourd’hui à peu près parallèle à l’endroit où M. Trump s’est bien comporté lors des primaires de 2016 et où il serait le plus susceptible de bien s’en sortir en 2024. Inversement, cela correspond également à ce à quoi nous pourrions nous attendre relativement peu de soutien au droit à l’avortement.

Ce modèle au niveau de l’État est également à peu près parallèle à la répartition géographique des électeurs noirs et hispaniques, qui ont tendance à être concentrés dans le sud et le sud-ouest. En effet, les républicains ont surperformé à travers le pays dans les districts à forte population noire et hispanique.

Si nous examinions deux types hypothétiques de districts – un entièrement non blanc, un entièrement blanc – les gains nets des républicains auraient été supérieurs de six points dans les non blancs que dans les blancs par rapport aux performances de 2020, après prise en compte de l’État et de la titularisation.

La participation des Noirs et des Hispaniques semblait également beaucoup plus faible que la participation des Blancs. Dans l’ensemble, la participation est restée proche de 80% des niveaux de 2020 dans les zones plus blanches, mais est tombée à environ 50% des niveaux de 2020 dans les zones où les électeurs noirs ou hispaniques représentaient la quasi-totalité de la population.

Il y a une chance extérieure que la faiblesse des électeurs noirs et latinos coûte la Chambre aux démocrates, compte tenu de sa proximité. Pertes étroites des démocrates dans certains districts relativement divers – comme les sixième et premier de l’Arizona; 13e et 22e de Californie; et Virginia’s Second – auraient pu être évités si leur participation et leur soutien parmi les électeurs non blancs s’étaient maintenus aussi bien que parmi les Blancs.

Mais dans l’ensemble, la faiblesse démocrate parmi les électeurs noirs et hispaniques de ce cycle a fait plus pour nuire à leurs marges de victoire que pour leur coûter des courses à la Chambre et au Sénat. Les électeurs non blancs sont concentrés dans des districts urbains relativement non compétitifs; à l’inverse, les électeurs blancs représentent une part supérieure à la moyenne de l’électorat dans la plupart des principales courses à la Chambre. Les républicains ont perdu les sièges au Sénat dans certains États divers – Nevada, Arizona et Géorgie – malgré la participation relativement élevée des Blancs.