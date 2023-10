Naplouse, Cisjordanie occupée – C’était samedi matin et Bilal Mohammad Saleh, 40 ans, récoltait des olives sur le petit lopin de terre qu’il avait hérité de son père dans le village d’al-Sawiya, à 18 kilomètres au sud de Naplouse.

Comme d’habitude pendant la saison des olives palestiniennes, la plupart des membres de la famille étaient là pour aider. Sa femme et ses quatre enfants ainsi que ses frères et sœurs et d’autres membres de sa famille étaient présents lorsqu’il a été touché à la poitrine par un colon israélien.

« Bilal était un pauvre homme de la terre, travailleur », raconte son oncle Yasir Shaheen. “Toute sa vie, il a lutté, depuis qu’il est devenu orphelin très jeune.”

Il était avec Bilal et d’autres proches samedi matin lorsque, dit-il, l’armée israélienne a dit à la famille qu’elle avait trois minutes pour quitter leurs terres.

« Les soldats savaient que les colons allaient nous attaquer et ne les ont pas arrêtés », dit-il.

Traduction : Son nom est Bilal. Son visage est familier à de nombreux passants du centre-ville de Ramallah, où il vendait de la sauge, du thym, du thym, des figues et des figues de Barbarie. Il a 40 ans et est originaire du village d’al-Sawiya, au sud de Naplouse. Cet homme bon et simple est sorti ce matin pour cueillir des olives, et un colon l’a tué d’une balle dans la poitrine.

Al-Sawiya et ses 3 500 habitants sont encerclés par des colonies israéliennes illégales qui étouffe la vie quotidienne. Les villageois possèdent 12 000 dunums (1 200 hectares ou 2 965 acres) de terres, mais ils ne peuvent construire ou travailler que sur 600 dunums. Le reste est contrôlé par Israël.

« Tout doit être examiné par l’occupation israélienne et obtenir son approbation, de la cueillette des olives sur nos terres à la construction et à d’autres questions de la vie », explique Nihad Arar, le chef du conseil du village.

Les colons des colonies illégales attaquent et harcèlent les villageois « tout au long de l’année », dit-il. “[They] abattons nos arbres, brûlons nos fermes, volons nos olives et sommes connus pour agresser les Palestiniens à l’intérieur de leurs maisons et sur leurs propres propriétés. »

Le vendeur d’herbes préféré de tous

Bilal était un visage familier dans le centre-ville de Ramallah, où il se rendait chaque jour après avoir ramassé des herbes et des plantes sauvages sur les collines proches de son village.





Il avait abandonné ses études secondaires et était devenu carreleur, comme son frère, jusqu’à ce qu’il commence à s’aventurer dans les collines pour cueillir des herbes sauvages à vendre.

Il vendait de la sauge, du sumac et du thym ainsi que des figues et des figues de Barbarie quand c’était la saison. Et bien sûr, il récoltait les olives quand elles étaient en saison.

Hazem Shaheen, le beau-frère de Bilal, affirme que des colons de Rahalim avaient déjà attaqué la famille alors qu’ils récoltaient des olives.

« Ils voleraient nos échelles et nos olives, le tout sous la protection de l’armée israélienne qui ne fait que nous surveiller », dit-il.

« Ils encouragent les colons à nous attaquer. Nous pouvons à peine travailler sur nos terres et devons y aller en secret. Chaque année, ils nous attaquent.

L’armée israélienne n’a pas répondu à la demande de commentaires d’Al Jazeera au moment de la publication.

Certains médias israéliens ont indiqué lundi que l’agresseur de Bilal était un soldat en congé et que la police militaire israélienne l’avait amené.

Samedi matin, dit Hazem, il a repéré quatre colons portant des vêtements religieux qui se dirigeaient vers l’endroit où Bilal cueillait des olives avec sa famille.

Yasir dit qu’il « a dit à Bilal et à sa famille de s’éloigner et de se rapprocher de nous pour que nous puissions être ensemble ».

« Les colons ont commencé à s’approcher de nous en criant et en jurant, et à une distance de 100 mètres, l’un d’eux a tiré une seule balle », raconte-t-il.

La balle a touché Bilal à la poitrine. Il est tombé au sol depuis l’échelle sur laquelle il se trouvait.

Hazem explique comment ils « ont tout laissé derrière eux, l’ont porté sur l’échelle et ont couru à travers les arbres jusqu’à la rue principale ».

« Nous l’avons placé dans une voiture privée et l’avons emmené à l’hôpital Salfit, à 15 kilomètres de là », explique Yasir. Malheureusement, Bilal a été déclaré mort à son arrivée.

Hazem dit que la femme et les enfants de Bilal, dont le plus jeune a neuf ans, « sont horrifiés et n’ont pas arrêté de pleurer ».

Sa femme, Ikhlas, est toujours sous le choc. «Il voulait juste me protéger, moi et les enfants. Nous avons eu peur lorsque les colons se sont approchés trop près de nous et il est allé les affronter. Aucun de nous ne s’attendait à ce qu’ils lui tirent dessus de cette façon.