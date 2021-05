Bikramjeet Kanwarpal meurt des complications de Covid, B’Town pleure la perte | Nouvelles des gens

Mumbai: Bollywood s’est rendu sur les réseaux sociaux pour pleurer la disparition de l’acteur Bikramjeet Kanwarpal en raison de complications liées à Covid. Il avait 52 ans.

Après avoir pris sa retraite de l’armée indienne, Bikramjeet est entré dans le showbiz en 2003. Il a fait partie de films tels que « Rocket Singh: Salesman Of The Year », « Aarakshan », « Murder 2 », « 2 States » et « The Ghazi Attack » . Il a également participé à des émissions de télévision telles que « Diya Aur Baati Hum », « Yeh Hai Chahatein », « Dil Hi Toh Hai » et « 24 ». Il a également été vu dans la série Web «Special Ops».

« Une nouvelle extrêmement triste. Je connais le major Bikramjeet depuis tant d’années. Lui et moi avons travaillé sur tellement de films ensemble. Le dernier étant Bypass Road. Un être humain si fantastique, encourageant et énergique qu’il était et restera toujours dans les mémoires comme . #RIP Mon cher ami vous manquera », tandis que Vishal Dadlani écrivait:« Un homme qui a donné de la dignité à tout ce qu’il a fait, #BikramjeetKanwarpal portait le timbre Fauji. Jai Hind, Monsieur », a écrit Neil Nitin Mukesh, pleurant la mort de Bikramjeet , décédé vendredi.

Le cinéaste Madhur Bhandarkar, qui a travaillé avec l’acteur, a également exprimé son chagrin. Il a écrit: « Triste d’entendre la disparition du major Bikramjeet Kanwarpal, un acteur talentueux qui avait joué dans mes films Heroine, Page3, Corporate & Indu Sarkar. Nous manquerons nos conversations sur l’armée indienne et son projet de rêve sur Siachen. Mes condoléances pour son famille et amis. #OmShanti Mains pliées. «