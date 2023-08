Bikini string argenté de Rita Ora : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Type Bell/Shutterstock

Rita Ora porte toujours une sorte de tenue sexy et c’est exactement ce qu’elle a fait pendant ses vacances sur un bateau avec son mari Taika Waititi. La femme de 32 ans avait l’air incroyable dans un bikini triangle argenté métallisé avec des bas super effrontés, dans de nouvelles photos Instagram.

Sur la photo, Rita a secoué le bikini à cordes argentées métallisées avec un super petit haut avec des bas assortis à bretelles latérales maigres à taille basse. Elle a accessoirisé son look avec un tas de chaînes de corps superposées, une paire de lunettes de soleil noires surdimensionnées et des boucles d’oreilles en argent.

Sur une autre photo du diaporama, Rita s’est blottie contre Taika, 48 ans, lorsqu’elle portait une couverture blanche transparente à manches longues sur son bikini, laissant tomber ses cheveux et coiffant son look avec un bandana violet enroulé autour de sa tête . Taika a porté une paire de shorts beiges au crochet avec un polo au crochet rayé blanc et beige et une casquette de baseball blanche.

Rita a tué tous ses looks de vacances européennes et à part ce bikini, elle avait l’air fabuleuse quand elle portait un maillot de bain vert vif orné d’autoportrait découpé qui mettait ses longues jambes toniques en plein écran, stylisé avec une paire de éblouissants Ballerines Alaia en Agneau Strass. Plus tard dans la journée, elle a couvert sa moitié inférieure avec une jupe mi-longue en maille ornée de cristaux Self-Portrait vert étincelant assortie sur son maillot de bain et a complété son look avec une paire de sandales Jeffrey Campbell Marigold Rhinestone Flower.

Comme si ses tenues ne pouvaient pas être plus sexy, Rita a porté un bikini string à motifs rouges et orange avec un petit haut à dos nu qui montrait un décolleté majeur avec une paire de lunettes de soleil Miu Miu Runway Frameless. Elle a choisi de porter les mêmes lunettes sur une photo similaire, mais cette fois avec le maillot de bain argenté et un long collier turquoise.