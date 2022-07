Bikini rose chaud d’Ashley Graham dans la piscine: photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Maillots de bain pour tous / MEGA

Ashley Graham vit sa meilleure vie cet été ! La magnifique mannequin a profité de ses histoires Instagram le vendredi 22 juillet pour partager quelques clichés grésillants d’elle-même profitant d’une journée amusante à la piscine tout en berçant un bikini rose vif. Ashley a été rejointe par son mari Justin Ervin et un groupe d’amis alors qu’ils profitaient de vacances ensoleillées. Dans un selfie miroir, l’ancienne de Sports Illustrated Swimsuit Issue s’est glissée dans une robe portefeuille en maille verte et a posé pour sa vie pour montrer sa silhouette en forme.

Plus à propos Ashley Graham

Ashley Graham se glisse dans un bikini rose vif pour s’amuser à la piscine – https://t.co/PTP8InduQp#Nouvelles pic.twitter.com/NT6p5xCGMl — 234𝐑𝐚𝐝𝐢𝐨 🌍 (@my234Radio) 23 juillet 2022

Les publications positives sur le corps surviennent six mois après qu’Ashley et Justin ont accueilli une paire de jumeaux : romain et Malachie. À l’époque, Ashley avait annoncé la nouvelle sur ses histoires Instagram quelques heures après avoir accouché. “Justin et moi sommes ravis de partager que nos petits garçons sont là”, a écrit Ashley. “Ils sont nés tôt ce matin à la maison et sont heureux et en bonne santé. Je prends du temps pour guérir et me connecter avec mon mari et mes trois garçons, mais j’ai vraiment hâte de partager plus avec vous tous. Beaucoup d’amour, AG.

Peu de temps après, Ashley a révélé des détails sur la naissance, qui est devenue un problème de santé pour le couple, qui est également parent d’un fils. Isaac, 3. Dans une interview avec Glamour, Ashley a déclaré avoir subi une hémorragie qui lui a presque fait perdre la vie. . “J’ai regardé autour de moi dans la pièce, j’ai vu du sang littéralement partout et j’ai laissé échapper ce cri profond et viscéral – une libération émotionnelle du chaos que je venais de vivre”, a-t-elle expliqué après avoir repris conscience.

Célébrités agenouillées en portant des bikinis sexy : Ashley Graham, Rihanna et plus

Cela s’est produit après qu’Ashley ait parlé d’une fausse couche tragique en février 2021. Et j’ai compris à ce moment-là ce que tant d’autres mères ont vécu. Et pourtant, le monde attend de nous que nous avancions et que nous gérions notre chagrin avec grâce », a-t-elle détaillé.

Ashley avait annoncé sa deuxième grossesse sur Instagram en juillet 2021 avec une photo de son mari directeur de la photographie. “L’année écoulée a été pleine de petites surprises, de grands chagrins, de débuts familiers et de nouvelles histoires”, a déclaré Ashley en légende du message. “Je commence tout juste à traiter et à célébrer ce que ce prochain chapitre signifie pour nous.”