Bikini Paddleboarding de Gisele Bundchen avec Joaquim Valente: Photos – Hollywood Life

Crédit d’image : Backgrid/MEGA

Gisele Bundchen montre toujours sa silhouette fabuleuse et c’est exactement ce qu’elle a fait lorsqu’elle était à Miami pour le week-end du Memorial Day. La femme de 42 ans a secoué un minuscule bikini string noir avec un string alors qu’elle faisait du paddleboard avec son instructeur de jiu-jitsu Joaquim Valente.

Pour la sortie, Gisele a exposé ses abdominaux durs comme le roc et ses jambes toniques dans le bikini string qui comportait un haut triangle et un bas string assorti à bretelles fines. Elle a complété son look avec un chapeau de soleil en paille et des lunettes de soleil surdimensionnées. Quant à Joaquim, il est allé torse nu sur son paddleboard alors qu’il portait un maillot de bain vert avec un chapeau de camionneur marron.

Gisele a été sur un rouleau avec ses tenues ces derniers temps et à part ce look, elle a récemment fait du vélo autour de la plage tout en portant une paire de minuscules shorts en jean. Le mannequin souriait d’une oreille à l’autre dans la vidéo qui la montrait portant des marguerites bleu foncé avec un débardeur en tricot blanc rentré.

Gisèle a posté une vidéo avec ses cheveux au vent sous-titrant : « Nous avons tous notre part d’épreuves. Chaque rire, chaque chute, chaque expérience, le bon comme le mauvais, tout est là pour nous apprendre quelque chose et nous aider à grandir. Rien n’est éternel. Alors profitons des bons moments et apprenons des mauvais. Chaque jour est un cadeau ! » Le short en jean super court du mannequin a mis ses longues jambes en valeur et elle a accessoirisé avec un collier et une paire de sandales beiges.

En plus de ces looks époustouflants, elle a récemment fait la couverture de Salon de la vanité lorsqu’elle portait un maillot de bain une pièce en velours rose avec un dos ouvert. En couverture, Gisèle a montré sa silhouette incroyable dans un maillot de bain matelassé en velours rose Chanel.

