Bikini de Heidi Klum en sautant sur la plage : vidéo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image: SplashNews

Heidi Klum porte toujours une sorte de bikini sexy et c’est exactement ce qu’elle a fait dans son dernier post Instagram. La femme de 49 ans a posté une vidéo au ralenti d’elle-même sautant de joie tout en portant un minuscule bikini string à motifs bleus.

Plus à propos Heidi Klum

Heidi a posté la vidéo avec la légende, “Yippppiiii @agt live Les émissions commencent demain.” Le bikini comportait un haut bleu à gros pois arc-en-ciel et un bas assorti super effronté avec des liens sur le côté. Quant à son glam, elle est complètement démaquillée et a ses longs cheveux blonds détachés et naturels.

Heidi a porté une multitude de bikinis sexy pendant ses vacances à Saint-Barth et à part celui-ci, elle a récemment posté une vidéo d’elle et de Tom Kaulitz par derrière alors qu’ils se tenaient la main et couraient dans l’océan.

Des mannequins sexy en bikini : photos de Bella Hadid et plus

Heidi a bercé un bikini string rose avec des bas taille haute qui avaient des bretelles fines sur le côté et des bas effrontés qui montraient son derrière nu. En plus de ce look, Heidi a posté une autre photo d’elle la veille, vêtue d’un bikini Dolce & Gabbana rose vif à imprimé guépard tout en posant sur la plage.

Sur la photo, Heidi a secoué un haut de bikini triangle plongeant avec un logo DG argenté sur un côté de la bretelle. Elle a stylisé le haut avec un bas taille haute assorti qui avait des bretelles super fines sur le côté. Le mannequin a choisi de ne pas se maquiller et elle avait ses longs cheveux blonds dans des vagues naturelles alors qu’elle levait les bras pour retirer quelques cheveux de son visage.