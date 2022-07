Bikini Bottoms & No Top de Heidi Klum: Photo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Agence de presse d’image/NurPhoto/Shutterstock

Heidi Klum a embrassé la chaleur estivale lorsqu’elle a posté une photo sexy sur Instagram ne portant rien d’autre qu’un maigre bas de bikini à cordes. Le mannequin de 49 ans a montré sa silhouette incroyable sur la photo, alors qu’elle portait un bas de maillot de bain rose vif très taille haute alors qu’elle était seins nus, couvrant sa poitrine avec ses cheveux.

Heidi a posté la photo avec la légende “Boy it’s HOT”, alors qu’elle posait devant une porte ouverte. Sur la photo, ses abdominaux durs comme le roc étaient bien exposés tandis que sa poitrine nue était à peine couverte par ses cheveux blonds naturellement ondulés.

Pendant ce temps, sur une autre photo publiée sur son histoire Instagram, Heidi a posé à l’extérieur en portant le bas, qui était super effronté, révélant son derrière tonique. Elle avait les bras levés au-dessus de sa tête alors qu’elle prenait un bain de soleil seins nus tout en exhibant un sideboob sérieux.

Heidi porte toujours une sorte de tenue sexy et à part ce look, elle a récemment assisté à une soirée Dolce & Gabbana à Olivetta à Hollywood lorsqu’elle portait une robe à paillettes argentées à manches longues avec des découpes massives à l’avant et à l’arrière.

La mini-robe d’Heidi comportait des manches longues et était entièrement recouverte de paillettes et de pierres précieuses argentées, tandis que le devant de la robe avait une énorme découpe sur le devant, révélant sa peau nue et son ample décolleté. Pendant ce temps, il y avait une autre découpe sur sa petite taille.

Comme si la robe ne pouvait pas être plus sexy, l’autre côté était complètement dos nu et comportait des chaînes drapées sur son dos nu tandis qu’une autre découpe sur son derrière montrait encore plus de peau. Elle a accessoirisé son look scintillant avec une paire de sandales à bride cheville argentées métallisées et une pochette assortie.