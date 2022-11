Bikini bleu d’Elizabeth Hurley dans la vidéo d’un selfie miroir : Regardez – Hollywood Life

Voir la galerie





Elisabeth Hurley adore être en bikini et elle l’a prouvé dans sa récente publication sur Instagram. La femme de 57 ans a posté une vidéo d’elle-même posant dans le miroir portant un petit bikini bleu clair de sa ligne de maillots de bain, Elizabeth Hurley Beach, tout en exhibant sa silhouette incroyable.

Elizabeth a posté la vidéo avec la légende « De retour en bikini », avec un emoji au cœur rouge et sa silhouette était incroyable. Elle a secoué un haut de bikini triangle plongeant avec du matériel doré au centre de sa poitrine et l’a stylisé avec des bas taille basse assortis qui avaient les mêmes chaînes dorées sur les côtés. Elizabeth a complété son look avec une paire de lunettes de soleil surdimensionnées et avait les cheveux détachés dans des vagues de plage naturelles et lâches.

Elizabeth porte toujours une sorte de maillot de bain sexy et à part celui-ci bleu, un autre de nos favoris était le bikini string jaune qu’elle portait dans une vidéo sexy d’elle-même en train d’appliquer de la crème solaire. Elizabeth a posté la vidéo avec la légende “Chapeau et SPF @elizabethhurleybeach @clinique”.

Dans la vidéo, elle a secoué un bikini jaune vif, également de sa ligne de maillots de bain, avec un haut triangle plongeant qui a révélé un décolleté ample, stylisé avec des bas assortis à bretelles latérales. Elle a accessoirisé son look avec un chapeau de plage souple en paille beige et des lunettes de soleil noires rondes surdimensionnées.

Elizabeth adore porter son bikini jaune et à côté de cette vidéo, elle a posté un diaporama d’elle-même le portant en posant contre un mur. Elle a stylisé le haut triangle plongeant qui a révélé un grand décolleté avec des bas latéraux tressés à taille basse assortis et a choisi de ne pas utiliser d’accessoires.

Sur une autre photo, Elizabeth a fait du vélo en bikini tout en secouant des cheveux mouillés et ondulés. Pendant ce temps, sur la troisième photo, elle a bercé une robe dos nu à fleurs jaune fluide avec des bretelles rose vif et une bague en or sur la poitrine.