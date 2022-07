Biking for Babies fait escale à Ottawa pour une collecte de fonds nationale – Shaw Local

Jack Gebert, résident de Crystal Lake, père de trois enfants, s’est souvenu de ce qu’il avait dit à son fils avant de se lancer dans un voyage à vélo d’environ 600 miles de Green Bay, Wisconsin, à St. Louis, Missouri.

“Je lui ai dit que je l’aimais et que j’aime notre famille”, a déclaré mercredi le joueur de 29 ans lors d’une escale d’une nuit à Ottawa.

Six cyclistes font le trajet de Rockton, Illinois, à Ottawa, le mercredi 13 juillet 2022, en participant à la campagne nationale de financement Biking for Babies. (Derek Barichello – [email protected])

Gebert est le chef de groupe de six cyclistes qui font le voyage pour Faire du vélo pour les bébésun effort national a commencé à Champaign-Urbana pour collecter des fonds pour les centres de grossesse qui aident les femmes enceintes et leurs familles, en mettant l’accent sur l’encouragement des femmes enceintes à choisir l’accouchement.

Pour Gebert, la joie que sa famille lui apporte l’a inspiré à la cause, qui correspond naturellement à son amour pour le cyclisme.

“Pour moi, c’était une façon de redonner à la communauté, de faire savoir aux femmes qu’elles pouvaient le faire”, a déclaré Gebert, qui a roulé l’année dernière du Mississippi à Saint-Louis pour Biking for Babies. ” … Il s’agit de donner aux femmes le choix d’avoir une famille. “

La communauté catholique d’Ottawa a aidé Biking for Babies au cours des dernières années en servant d’étape d’une nuit sur le trajet du Wisconsin au Missouri. Les cyclistes ont été accueillis par les applaudissements d’une douzaine de paroissiens lorsqu’ils sont arrivés vers 14 heures mercredi au parking du presbytère St. Columba. Les cyclistes ont été accueillis avec de l’eau en bouteille et des tranches de pastèque.

Marlene Murphy et Pat Solis étaient parmi les paroissiens saluant les cyclistes et servant d’hôtes, permettant aux cyclistes de rester chez eux gratuitement.

“Ils ont des histoires très intéressantes sur ce qu’ils font et pourquoi ils le font”, a déclaré Solis. “Cela renouvelle ma foi dans la jeune génération.”

Les cyclistes de Biking for Babies discutent avec les paroissiens qui les ont accueillis le mercredi 13 juillet 2022, à l’extérieur du presbytère St. Columba à Ottawa. (Derek Barichello – [email protected])

Les cyclistes assistent également à une messe du soir et sont les invités d’honneur d’un dîner, parlant de leur initiative.

“C’est à ce moment-là que nous partageons un peu plus d’ici”, a déclaré Gebert en appuyant contre son cœur. « Nous apprécions Ottawa et ce qu’ils font pour nous.

Le groupe de Gebert est parti de Green Bay à Madison lundi, a marché de Madison à Rockton, Illinois, mardi, puis s’est aventuré d’Ottawa à Peoria tôt jeudi matin et prévoit d’arriver à St. Louis samedi.

“C’est un très beau voyage”, a déclaré Brooke Grobbel, qui travaille dans l’équipe de soutien de Biking for Babies – une camionnette qui suit les cyclistes avec des pièces de rechange, des trousses de premiers soins, etc. “Quand nous arrivons quelque part, nous sommes toujours rencontrés avec tant de chaleur et de gens qui nous encouragent, tout comme (mercredi). »

Biking for Babies a commencé il y a 12 ans lorsque les fondateurs Jimmy Becker et Mike Shaefer ont collecté 14 000 $ lors de leur premier trajet. La collecte de fonds est depuis passée à six manèges différents à travers le pays convergeant vers Saint-Louis, dans l’espoir de collecter plus de 200 000 $ pour 50 missionnaires.

Les paroissiens d’Ottawa se disent heureux d’en faire partie.

“C’est devenu une tradition”, a déclaré Murphy.