‘Bijoux Jizzy’: Brantford, Ont. l’entreprise de bijoux pour femmes prend son envol

À Brantford, Ont. la femme attire l’attention sur des bijoux créatifs que certains peuvent trouver choquants.

Alors que beaucoup peuvent remettre en question les créations, il y a eu suffisamment d’intérêt pour qu’elle en fasse son travail à plein temps.

“Nous sommes principalement connus pour travailler avec des matériaux sentimentaux. Des choses comme les cendres, le lait maternel, nous avons fait des cordons ombilicaux, des capsules de placenta”, a déclaré Amanda Booth, propriétaire de Trinkets by Amanda Booth.

Et c’est la partie la plus apprivoisée de l’opération.

“Plus récemment, nous avons commencé à incorporer du sperme et des sécrétions vaginales dans des bijoux et des sculptures”, a déclaré Booth.

Les nouveaux ajouts à la ligne de bijoux ont commencé comme une blague après que quelqu’un a commenté l’une des vidéos de médias sociaux de Booth lui demandant si elle avait déjà travaillé avec ce genre de substances. Au début, elle a été offensée, mais a réfléchi et a posé la question en ligne pour voir s’il y aurait un intérêt. Après avoir été inondées de demandes sérieuses, les créations n’ont pas tardé à prendre vie.

“Jizzy Jewelry”, a déclaré Booth à haute voix, tout en riant, lorsqu’elle a expliqué à CTV News comment elle avait nommé ces produits spécifiques.

Qu’il s’agisse de pièces commémoratives utilisant des cendres ou de créations axées sur les fluides corporels, il existe un matériau commun utilisé entre elles.

“Je suis principalement un artiste de l’argile, donc j’y incorpore généralement tous les matériaux avec lesquels je travaille, et j’utilise de l’argile translucide”, a déclaré Booth. “Les clients doivent envoyer leurs propres échantillons, puis nous utilisons le même processus que pour le lait maternel pour le transformer en poudre et l’incorporer dans l’argile translucide et le sculpter à partir de là.”

Booth et son équipe utilisent également un équipement de protection individuelle pour s’assurer que tout reste stérile.

Elle dit que ses clients sont d’âges, d’origines et de races différents et ont des raisons différentes de venir la voir.

“Beaucoup de gens veulent représenter l’intimité et la passion dans leur relation. Certains couples ont vraiment lutté contre leur fertilité, et soit ils ont découvert qu’ils ne pouvaient pas avoir d’enfants, soit ils ont finalement eu l’enfant qu’ils essayaient d’avoir”, dit Booth. .

Elle ajoute également qu’elle est reconnaissante que ses bijoux puissent représenter quelque chose d’aussi important dans la vie des gens.