Bijou Phillips n’a « aucun projet » de divorcer de Danny Masterson – Hollywood Life

Bijoux Phillips43 ans, envisage de rester marié à Danny Masterson, 47 ans, malgré sa longue peine de prison. L’actrice, qui a épousé l’acteur en 2011, est « désemparée » depuis qu’il a été condamné à 30 ans de prison pour viol la semaine dernière, mais souhaite rester à ses côtés pendant tout cela, selon PERSONNES. Le média a également rapporté que depuis le jour de la condamnation, elle était « entourée de sa famille et de ses amis » qui l’aidaient à faire face.

« Elle a traversé une période très difficile depuis sa condamnation », a déclaré une source au média. « Elle aime Danny et n’a pas l’intention de demander le divorce. Elle sera à ses côtés pour tout cela.

« Elle est en contact avec son avocat », a ajouté la source. « Ils préparent des appels. Elle essaie de garder espoir.

Bijou était présent dans la salle d’audience lorsque Danny a été condamné. L’ancien Ce spectacle des années 70 La star lui aurait envoyé un baiser avant d’être emmenée en prison, et elle était assise avec d’autres membres de sa famille. L’épouse adorée a été photographiée quittant le palais de justice de Los Angeles après la condamnation et avait l’air visiblement bouleversée alors qu’elle cachait ses yeux derrière des lunettes de soleil.

Danny a été reconnu coupable pour la première fois de deux chefs de viol en mai. Peu de temps après la condamnation, une source a déclaré PERSONNES que Bijou a été « choqué et dévasté » par l’issue du procès. « Elle n’était pas préparée au verdict », a affirmé la source. « Elle ne s’attendait pas à ce qu’il soit reconnu coupable. Elle ne pouvait pas croire qu’il avait été immédiatement placé en garde à vue et placé en détention provisoire.

Bijou et Danny partagent une fille, Fianna Francis, 9 ans, ensemble. Elle est née le jour de la Saint-Valentin en 2014 et les fiers parents ont partagé diverses photos d’elle sur les réseaux sociaux au fil des ans. La dernière publication Instagram de Danny avant son procès et sa condamnation comprenait une photo de lui posant joyeusement avec Bijou et Fianna. « Après deux longues journées à Los Angeles, c’est le retour à la maison de ces trois dames parfaites qui fait sourire un garçon », a-t-il écrit en légende.