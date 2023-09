Bijou Phillips, l’épouse de Danny Masterson, demande le divorce

Bijou Phillips a demandé le divorce de Danny Masterson lundi.

Phillips, 43 ans, a cité des « différences irréconciliables » dans les documents judiciaires obtenus par Fox News Digital.

Le couple s’est marié en 2011 et a une fille ensemble.

La requête de Phillips demandait la garde légale et physique complète de leur fille mineure, Masterson recevant la visite des enfants.

Il y a deux semaines, l’acteur de « That ’70s Show » a été condamné à 30 ans de prison à vie pour viol forcé.

Dans les lettres de référence expurgées fournies au juge Charlaine F. Olmedo, Phillips a exhorté le tribunal à considérer le rôle de Masterson dans leur famille.

« Notre fille et moi avons le cœur brisé qu’il ne soit pas à la maison avec nous », a-t-elle écrit.

Lorsque Masterson a été reconnu coupable de viol plus tôt cette année, Phillips a pleuré alors que le le verdict a été lu ce qui a incité le juge à réprimander Bijou pour son explosion émotionnelle.

« Danny et moi sommes ensemble depuis 19 ans. Nous nous sommes mariés en 2011 et notre magnifique fille est née en 2014. Elle a été le point positif pendant de nombreuses années de crises et d’incertitude », a écrit Phillips.