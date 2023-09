Bijou Phillips demande le divorce de Danny Masterson après une condamnation pour viol – National

Bijou Phillips a demandé le divorce de Danny Masterson, moins de deux semaines après le Ce spectacle des années 70 La star a été condamnée à 30 ans de prison à vie pour viol.

Le couple était ensemble depuis près de 12 ans et partageait une fille de neuf ans, Fianna.

Phillips, un acteur de 43 ans, a demandé le divorce lundi devant la Cour supérieure de Santa Barbara, en Californie, invoquant des « différences irréconciliables ». Elle demande une pension alimentaire pour son conjoint et la garde complète de Fianna tandis que Masterson, 47 ans, bénéficie d’un droit de visite.

« MS. Phillips a décidé de demander le divorce de son mari pendant cette période malheureuse. Sa priorité reste avec sa fille», a déclaré son avocat Peter A. Lauzon. « Cette période a été incroyablement dure pour le mariage et la famille. »

Lauzon a ajouté que Phillips considère Masterson comme « un père merveilleux pour leur fille », faisant écho aux déclarations écrites par Phillips dans une lettre demandant la clémence dans la détermination de la peine de Masterson.

L’histoire continue sous la publicité

« Nous avons plus besoin de lui que vous ne pouvez l’imaginer », a écrit Phillips dans la lettre rendue publique après la condamnation. «Je sais qu’il a été reconnu coupable de crimes graves. Mais l’homme que j’ai épousé n’a été qu’un mari extraordinaire pour moi et un père dévoué pour notre fille.

Phillips a en outre écrit que Masterson « a littéralement été un partenaire qui m’a sauvé la vie », en référence apparente aux soins que Masterson a prodigués à elle et à leur fille après que Phillips ait eu une greffe de rein en 2017.

« Notre fille et moi avons le cœur brisé qu’il ne soit pas à la maison avec nous », a-t-elle écrit.

Phillips a siégé avec d’autres membres de la famille Masterson au tribunal tout au long de deux longs procès, dont le premier s’est soldé par un procès nul, et le second par une condamnation pour deux des trois chefs d’accusation de viol datant de 2003.

Elle a pleuré au tribunal lorsque les verdicts de culpabilité ont été lus le 31 mai et a montré la même émotion à certains moments lors de son audience de détermination de la peine le 7 septembre, lorsqu’un juge a condamné Masterson à une peine de prison qui l’obligera à être détenu pendant 25 ans et plus. six mois avant qu’il ne soit éligible à la libération conditionnelle.

Une source a déclaré à People que Phillips était choqué que Masterson ait été reconnu coupable.

« Elle n’était pas préparée au verdict. Elle ne s’attendait pas à ce qu’il soit reconnu coupable », a déclaré la source anonyme. « Elle ne pouvait pas croire qu’il avait été immédiatement placé en détention et placé en détention provisoire. »

L’histoire continue sous la publicité

Masterson clame son innocence et ses avocats ont déclaré qu’ils prévoyaient de faire appel, affirmant qu’il y avait des problèmes de preuves et des problèmes constitutionnels avec sa condamnation.

Masterson a été arrêté en 2020 après une enquête de trois ans sur des allégations selon lesquelles il aurait agressé sexuellement plusieurs femmes au début des années 2000.

Il a été reconnu coupable du viol de deux femmes qu’il connaissait par l’intermédiaire de l’Église de Scientologie en 2003. Toutes deux ont témoigné qu’il avait mis de la drogue dans leurs boissons et les avait violées violemment. Les jurés n’ont pas pu parvenir à un verdict unanime sur un troisième chef d’accusation, alléguant le viol d’une ancienne petite amie en 2001.

Masterson a joué avec Ashton Kutcher, Mila Kunis et Topher Grace dans la sitcom Fox Ce spectacle des années 70 de 1998 à 2006. Kutcher et Kunis ont tous deux fait face à des réactions négatives après qu’il a été révélé qu’ils avaient écrit des lettres au juge dans l’affaire Masterson, demandant la clémence dans sa condamnation. Le couple s’est excusé pour les lettres dans une vidéo.

Phillips et Masterson ont commencé à se fréquenter en 2004. Ils ont annoncé leurs fiançailles en 2009 et se sont mariés en Irlande en 2011.

Phillips est la fille de Les mamans et les papas l’auteur-compositeur-interprète John Phillips et l’actrice Geneviève Waite. Elle a travaillé comme mannequin lorsqu’elle était adolescente et a sorti un album avant de se lancer dans le métier d’actrice.

Elle est apparue dans des films dont Presque connu et des émissions de télévision, notamment Faire naître des espoirs et Loi et ordre : Unité spéciale pour les victimes.

L’histoire continue sous la publicité

— Avec des fichiers de The Associated Press