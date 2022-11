Bihari Data Scientist remporte le tournoi de poker “The Greatest of All Tournaments”

La célébration du 8e anniversaire de PokerBaazi – la plus grande plateforme de poker en Inde, a connu un autre point culminant lorsque les gagnants du plus grand tournoi de poker indépendant de l’Inde appelé Greatest of All Tournaments (GOAT) ont émergé lundi.

GOAT, qui a débuté le 30 octobre 2022 avec les tournois de qualification, a finalement culminé le 7 novembre 2022 et a enregistré un énorme total de 7196 entrées. En compétition pour un prize pool record de INR 7.2 Cr., Kumar Chandra Rohit – un directeur associé en sciences des données chez Walmart originaire de Patna, a remporté la première position et un prix en argent de 94,69,000 INR. Les deuxième et troisième places ont été décrochées par Puneet Sachan et Anmol Mehta, deux noms populaires dans la fraternité du poker et originaires de la capitale – Delhi. Alors que le premier a remporté un prix en argent de 68,73,418 INR, le second a remporté 31,51,848 INR pour compléter les places sur le podium.

Commentant l’occasion, M. Navkiran Singh, fondateur et PDG de Baazi Games, a déclaré : “Avec chaque tournoi majeur, la qualité des joueurs et de la compétition s’améliore et il n’y a pas de favoris clairs malgré les grands noms de la poule. Je tiens à féliciter tous les gagnants pour leur exploit et les participants qui ont aidé le tournoi à atteindre son ampleur.

Il a ajouté : « Le nombre record de GOAT n’a fait que renforcer notre conviction que nous allons dans la bonne direction pour établir le poker en tant que sport et verrons de nombreux Poker GOAT émerger d’Inde dans ce sport mondial dans les années à venir. ”

Kumar Chandra Rohit (alias CK) était ravi de sa performance et a déclaré : « Le poker est un véritable jeu de stratégie et d’adresse. Bien que je joue au poker depuis longtemps, je n’ai jamais pensé que je serais au sommet du plus grand tournoi de poker de l’Inde en battant des adversaires très qualifiés et quelques noms de stars du circuit de poker indien. La popularité du poker augmente et le paysage évolue ; avec plus de tournois tels que GOAT, nous verrons le changement général dans la perception de la chance par rapport aux compétences se produire plus rapidement. C’est vraiment l’un des plus grands jours de ma carrière de poker et je voudrais féliciter mes collègues gagnants pour leur exploit.

Outre les trois premiers, il y avait une foule d’autres gagnants qui se sont démarqués. La quatrième position a été occupée par Avish Sharma (Jammu) qui a remporté 27,12,892 INR, Shashank Shekhar (Mumbai) a remporté 23,02,720 INR et Vishal Kumar (Delhi) a remporté 19,42,920 INR qui se sont classés respectivement cinquième et sixième. Les quatre dernières positions du top 10 ont été décrochées par – Vinayak Bajaj (Mumbai) qui a remporté 16,19,100 INR, Anish Grover (Delhi) qui a remporté 13,24,064 INR, Arman Rahul Baldota (Pune) qui a remporté 10,00,244 et Vaibhav Tamani (Jaipur), remportant un prix en argent de 6,83,620 INR.

