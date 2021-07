Bihar Youth utilise l’IA et le podcast Bhojpuri pour sensibiliser au climat

Le changement climatique a été le plus gros problème au monde et il se reflète sur la santé de la planète. Avec l’augmentation des températures mondiales de surface et des océans, la perte de forêts, les subventions aux combustibles fossiles, l’épaisseur des glaciers, entre autres facteurs, cela a gravement affecté de nombreuses régions du monde. Aujourd’hui, un jeune né au Bihar, qui est également un observateur attentif des problèmes liés au climat mondial depuis son enfance, prévoit d’éduquer les masses à l’aide de l’intelligence artificielle (IA).

Selon le rapport du New Indian Express, Siddhant Sarang, originaire du Bihar et qui poursuit actuellement ses études de premier cycle en histoire au Satyawati College de l’Université de Delhi, s’apprête à lancer un podcast en dialecte bhojpuri appelé « Dharti Maiya » (traduit approximativement par Mother Earth ).

Le jeune homme de 21 ans prévoit d’atteindre la population rurale du Bihar et de l’Uttar Pradesh. Il prévoit également d’y parvenir en utilisant une application compatible avec l’IA en plus de son podcast pour sensibiliser le public au changement climatique et à son impact sur le monde qui nous entoure. Selon le recensement de 2011, 51 millions de locuteurs natifs parlent le bhojpuri et le dialecte est la huitième langue la plus parlée en Inde et la troisième au Népal.

« Le changement climatique est une dure réalité », a-t-il déclaré à la publication. « Il est de notre responsabilité fondamentale de sauver le climat en devenant respectueux de l’environnement dans nos activités », a-t-il expliqué.

Le podcast a été lancé en février de cette année et diffusera bientôt des informations dans 22 autres langues régionales d’ici février 2022.

Sarang l’a également cité comme étant un étudiant qui manque de fonds, ce qui l’empêche de « nommer des traducteurs ».

Pendant ce temps, le lauréat du Diana Award 2019 a plusieurs objectifs, l’un d’entre eux est d’atteindre 1 million d’étudiants et de jeunes avant 2021. Son objectif est de les former aux problèmes environnementaux, aux causes et aux solutions qu’un individu peut apporter à un petit niveau pour résoudre ce gigantesque problème persistant.

