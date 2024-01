Bihar Politics LIVE Updates : Samrat Choudhary du BJP prête serment en tant que ministre

Mises à jour en direct de la politique du Bihar : à propos de l’adhésion de Nitish Kumar à la NDA, le chef du RJD et ancien ministre en chef adjoint du Bihar, Tejashwi Yadav, a déclaré : « Khela abhi baki hai, nous sommes aux côtés du public.

Nitish Kumar a démissionné de son poste de ministre en chef plus tôt dans la journée et prêtera à nouveau serment sous peu avec les nouveaux ministres en chef adjoints potentiels du BJP, Samrat Choudhary et Vijay Kumar Sinha.