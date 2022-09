Bihar Man commande une caméra drone sur un site d’achat en ligne et reçoit des pommes de terre à la place

Un homme du Bihar a affirmé avoir commandé une caméra drone auprès d’un détaillant en ligne, mais avoir reçu à la place un kilogramme de pommes de terre. Une vidéo partagée par Unseen India est devenue virale sur Twitter, où il a été affirmé que l’incident s’était produit à Nalanda. Une personne, prétendument le responsable de la livraison, est vue en train d’ouvrir le colis pour révéler les pommes de terre. L’exécutif, lorsqu’on lui a demandé, admet que le détaillant en ligne a commis une fraude, mais affirme qu’il ne savait pas si l’entreprise qui livrait le produit était en collusion. News18 n’a pas pu vérifier de manière indépendante la légitimité de la vidéo.

L’incident s’est produit à Parwalpur de Nalanda. Le client qui aurait été dupé est un certain Chetan Kumar, un homme d’affaires qui avait effectué le paiement complet après avoir passé la commande sur le site de vente en ligne. Kumar était méfiant lorsque le responsable de la livraison est venu avec le colis. Il lui a demandé d’ouvrir le paquet et en a également fait une vidéo. Il y avait 10 à 20 pommes de terre à l’intérieur de la boîte scellée.

Le poste de police local de Parwalpur a déclaré qu’il n’avait reçu aucune plainte à ce sujet, selon Unseen India. Si une plainte est déposée, l’affaire fera l’objet d’une enquête.

Des confusions sont connues pour se produire lorsqu’il s’agit de la livraison de produits en ligne. Récemment, un homme de Coimbatore a commandé de la glace et des chips pour ses enfants sur Swiggy mais a reçu des préservatifs à la place. Periasamy, naturellement vexé, s’est rendu sur Twitter le 27 août pour partager sa plainte, ainsi qu’une photo des deux paquets de préservatifs qu’il a reçus via Swiggy Instamart. Bien que son tweet original ait été supprimé, un autre utilisateur de Twitter en a partagé une capture d’écran sur la plateforme de microblogging. Apparemment, le problème de Periasamy a été abordé et résolu par Swiggy après le tweet.

“Mes pensées vont à l’autre gars qui a eu de la glace et des chips !” L’utilisateur de Twitter qui a partagé la capture d’écran a écrit. Son inquiétude a été reflétée par de nombreuses autres personnes qui ont pu être vues en train d’émettre des hypothèses sur la façon dont «l’autre gars» qui a obtenu la crème glacée et les chips au lieu des préservatifs aurait pu gérer la situation.

