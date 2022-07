Bihar DM ordonne une réduction de salaire pour le directeur portant un kurta-pyjama à l’école, critiqué

Le magistrat du district de Lakhisarai reçoit des critiques sur Internet après qu’un clip de lui réprimandant un directeur d’école soit devenu viral sur Twitter. La vidéo virale voit le magistrat de district Sanjay Kumar Singh du district de Lakhisarai de Bihar crier au directeur de l’école, Nirbhay Kumar Singh, pour avoir porté un pyjama kurta au travail. L’incident aurait eu lieu à l’école primaire pour filles de Balgudar, où le magistrat du district s’est rendu pour inspection.

Le DM Sanjay Kumar Singh semble extrêmement mécontent de la façon dont le directeur de l’école s’est habillé pour le travail. Le premier a affirmé que le directeur ressemblait plus à un politicien qu’à un enseignant. Dans un clip qui fait le tour d’Internet, on voit le magistrat du district gronder Nirbhay Kumar Singh : « Avez-vous l’air d’un enseignant ? Vous avez l’air d’un représentant du peuple ». Le clip a été enregistré par une chaîne d’information locale.

À un moment de la vidéo, le magistrat de district s’interroge également sur le fonctionnement de l’école. On le voit appeler ses supérieurs pour porter plainte contre le directeur. Il ordonne également au responsable de l’éducation de suspendre Nirbhay Kumar Singh et de réduire son salaire avec un avis de justification. Le directeur essaie d’expliquer la situation au magistrat du district, mais il est rapidement écarté.

Dès que la vidéo a fait surface en ligne, elle a laissé Internet divisé. Alors que beaucoup étaient furieux du comportement du magistrat de district, certains sont venus à sa défense. Un utilisateur a demandé si le port du pyjama Kurta à l’école était un crime. Ils ont écrit : « Est-ce que porter le ‘Kurta Pyjama’ par un enseignant est maintenant un crime en Inde ? Ce DM commande un avis de « show cause » et de « réduction de salaire » juste pour avoir porté « Kurta Pyjama ». La façon dont ce Babu DM anglais se comporte, est-ce de toute façon acceptable ? »

Est-ce que porter “Kurta Pyjama” par un professeur est maintenant un crime en Inde ??

Ce DM commande un avis de « show cause » et de « réduction de salaire » juste pour avoir porté « Kurta Pyjama ».

La façon dont ce Babu DM anglais se comporte, est-ce de toute façon acceptable @jsaideepak et @JaipurDialogues Monsieur?? pic.twitter.com/wr8MUsrSFV

– Saurabh Pathak (@SaurabhPathakJi) 10 juillet 2022