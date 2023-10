Bigler candidat au siège du conseil d’administration de Sheridan | Actualités, Sports, Emplois

SHERIDAN — Susan Bigler est candidate au conseil municipal aux élections de novembre.

«Je suis née et j’ai grandi dans la ville de Sheridan, fille de James et Dorothy Dillenburg», elle a écrit. « J’étais membre de la dernière classe de l’une des dernières écoles à classe unique de Sheridan. J’ai une profonde affection pour ma ville natale et je veux ce qu’il y a de mieux pour elle. Ville divisée en 4 districts scolaires et 5 codes postaux, Sheridan a du pain sur la planche pour maintenir un sentiment de communauté.

« Sheridan a une histoire riche, une rive d’un lac, une base économique solide en matière de viticulture, et il n’y a aucune raison pour qu’elle se contente de s’étendre sur quelques kilomètres seulement entre Silver Creek et Fredonia/Dunkerque. Un panneau « Bienvenue à Sheridan » devrait signifier quelque chose. Les améliorations nécessitent de l’argent, mais cela ne signifie pas nécessairement des impôts élevés. La recherche incessante d’opportunités de financement et de possibilités d’épargne aide à payer pour faire avancer les choses. Je me présente au conseil municipal de Sheridan parce que je veux contribuer à faire avancer les choses.

« Après avoir passé plusieurs années dans la gestion de commerce de détail, j’ai occupé divers postes au sein du service postal américain, de commis à maître de poste par intérim, dans plus d’une douzaine de bureaux locaux. Je suis maintenant à la retraite de l’USPS et je suis employé à temps partiel comme assistant de bureau dans une entreprise de Sheridan. Je ne connais pas le temps libre. J’aime occuper mon temps avec des actions productives. J’écris une chronique mensuelle pour la page Opinion de l’OBSERVATEUR.

« En tant que président des auxiliaires Sheridan VFW, je dirige la collecte de fonds pour les dons aux organisations de soutien aux anciens combattants. En tant que trésorier de la Sheridan Historical Society, de la Sheridan Cemetery Association et du Comité démocratique du comté de Chautauqua, je suis chargé des fonds de ces organisations. Je me suis impliqué dans le Silver Creek Festival of Grapes pour fournir une tente d’activités aux enfants. Je joue dans le New Horizons Band et le Cassadaga Area Community Band, ce qui m’a permis d’organiser plusieurs concerts d’été pour le plaisir des habitants de la ville de Sheridan. On dit que si vous voulez accomplir quelque chose, trouvez une personne occupée. Quand je me lance dans un projet, je le mène à son terme.

« Les voix des résidents de Sheridan sont importantes pour moi, et j’écoute et j’essaie de les aider. J’ai lancé un référendum lors des dernières élections pour tenter de donner à nos résidents leur mot à dire sur l’autorisation ou non de la vente de cannabis à Sheridan. Je suis soutenu par le Working Families Party et Eleanor’s Legacy, une organisation qui soutient les droits des femmes : à un salaire égal, à des opportunités d’emploi, à des services de garde d’enfants abordables et à des choix personnels en matière de santé. Je sens que je peux apporter mon expérience professionnelle et mon souvenir de Sheridan à travers un œil d’enfant au conseil municipal pour aider «Ravive Our Pride » et ramener un esprit communautaire dans notre ville. Une ville fière attire l’attention, de nouveaux résidents et de nouvelles entreprises.

« Ce n’est pas ma première tentative d’être élu à un siège au conseil d’administration. Je ne crois pas que cela fasse de moi un perdant. Je crois que cela fait de moi un candidat déterminé, persévérant et sérieux.

J’apprécierais que vous trouviez mon nom sur le bulletin de vote de novembre et que vous votiez pour moi sur la ligne Démocrate ou Familles qui travaillent. Merci, voisins !







