Dans une tournure intéressante des événements, un garçon de 10 ans de Mylapore de Chennai a été soigné à la suite d’un accident, alors qu’il regardait « Bigil » de son acteur préféré Vijay pour oublier la douleur. Sasivaran, qui est sorti faire du shopping avec son oncle Arvind, revenait à moto dans la nuit du 6 juillet. Alors qu’ils rentraient chez eux, le jeune garçon s’est endormi sur la banquette arrière et est tombé sur la route alors qu’ils voyageaient près d’Annasalai. Le garçon a été immédiatement transporté à l’hôpital gouvernemental de Royapettah avec de graves blessures au front et au visage. Après inspection, les médecins ont décidé de le recoudre car il avait une blessure grave au front et ont tenté de lui faire une injection. Sasivarshan a refusé de coopérer avec les médecins, car il ne voulait pas recevoir d’injection par peur.

Peu importe à quel point les médecins ont essayé, le garçon n’était pas prêt à recevoir le vaccin. Pendant ce temps, Jinnah, une volontaire qui était de garde de nuit à l’hôpital, a tenté de calmer Sasivarshan. Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il aimait le plus, le garçon a répondu: « J’aime l’acteur Vijay et je suis un grand fan de lui. » Le garçon a ensuite continué à parler de l’acteur tout en oubliant sa douleur. Apparemment, Jinnah a sorti son téléphone portable et a autorisé Sasivaran va regarder le film Bigil de l’acteur Vijay.

Étonnamment, le film a occupé le garçon, ce qui a permis aux médecins de poursuivre facilement le traitement. Finalement, il a reçu l’injection et recousu pendant qu’il regardait le film. L’acteur Vijay a une énorme base de fans, des enfants aux plus âgés, pour ses performances uniques à l’écran.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici