Biggs Chris de Love Island critiqué par le vainqueur furieux de MasterChef pour avoir tenté de «  récupérer  » un repas gratuit pendant la pandémie

La star de LOVE Island, Biggs Chris, a été critiquée par Simon Wood, lauréat de MasterChef, après qu’une agence a tenté de lui offrir un repas gratuit dans son restaurant.

Furious Simon, 44 ans, s’est rendu sur Twitter pour partager un e-mail qu’il a reçu lui demandant s’il pouvait faire asseoir Biggs, 28 ans, pour un dîner gratuit dans son restaurant de Manchester en échange de la publicité que cela générerait.

Certaines personnes sont incroyablement ignorantes. Après ce que l’hospitalité a été grâce à des jokers comme celui-ci, ce sont toujours des cadeaux sauvages au nom de l’influence Mettez-vous à la poubelle … en criant des imbéciles insensibles … pic.twitter.com/0HegjAl3zR – Simon Wood (@SimonJWoodUK) 29 avril 2021

Il a écrit: « Certaines personnes sont stupéfiantes d’ignorance. Après ce que l’hospitalité a été grâce à des plaisantins comme celui-ci sont toujours des cadeaux féroces au nom de l’influence.

L’industrie hôtelière a été l’une des plus durement touchées par la pandémie, avec 147 000 personnes ayant perdu leur emploi, beaucoup plus en congé et la production économique considérablement réduite.

Les bars et restaurants à travers le pays ont désespérément besoin de revenus et viennent tout juste d’ouvrir leurs portes après quatre mois de verrouillage.

Cependant, Biggs, qui compte 171 abonnés sur la plate-forme et 144000 plus impressionnants sur Instagram, a enregistré une vidéo niant fermement qu’il était impliqué dans la demande.

4 Simon Wood était en colère après qu’une agence ait tenté de donner à Biggs Chris un repas gratuit dans son restaurant Crédit: BBC

4 Biggs a nié avoir quoi que ce soit à voir avec l’e-mail Crédit: Twitter

4 Biggs est en couple avec Rebecca Gormley Crédit: PA

Il a dit: «Premièrement, je ne connais même pas l’agence qui a envoyé ce droit. Comme, légitime je ne sais pas, mains en l’air.

« Deux, je suis en fait d’accord avec ce mec de Simon, d’accord. Je comprends. Mais il aurait pu simplement répondre à l’e-mail et dire non. Pourquoi le poster? Mais il savait que ça gagnerait du poids.

« Et troisièmement, c’est normal en Angleterre, où des célébrités ou des influenceurs ou quoi que ce soit d’autre vont au restaurant et en retour reçoivent un repas gratuit pour la promotion.

« Disons que je suis allé avec Rebecca [Gormley, girlfriend], à droite, et nous l’avons posté, et le gars a obtenu 50 autres clients grâce à cela. Il est effrayant. Tu m’as eu. »

4 Il a trouvé la gloire sur Love Island 2020 Crédits: Rex

Les utilisateurs interagissant avec ses tweets et ceux de Simon se sont rangés du côté du chef, disant à Biggs qu’il avait « raté le point ».

Simon a remporté MasterChef en 2015 et a depuis ouvert trois restaurants réputés à Manchester, Chester et Cheltenham.

Biggs a trouvé la célébrité en arrivant tardivement sur l’édition 2020 de Love Island. Il a ensuite trouvé l’amour avec la co-star Rebecca Gormley, avec qui il partage souvent du contenu sur les réseaux sociaux.