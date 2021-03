Biggie Smalls, l’humain derrière la légende

Il n’y a que quelques photographies connues du Notorious BIG et de Tupac Shakur côte à côte, mais juste une qui est vraiment canonique. C’est de 1993. Biggie est sur la gauche dans un bandeau à carreaux, posé dur, un cure-dent sortant de sa bouche. Pac est à droite, dans un bonnet THUG LIFE et un gilet en cuir noir sur un t-shirt tête de mort et os, prolongeant les deux majeurs. Ils ont l’air un peu distants l’un de l’autre, deux personnes prenant une photo qu’elles ne souhaitent pas vraiment partager avec l’autre.

Les photos sont des instantanés incomplets, bien sûr. Et Biggie et Tupac étaient amis avant de devenir rivaux. Cela ressort clairement des images de ce même jour – de l’ère de leurs amis – qui apparaît tard dans le nouveau documentaire Netflix «Biggie: j’ai une histoire à raconter.» Ils sont assis à une table ensemble et Tupac rappe pour Biggie, un public optimal. Tous deux sont enjoués, deux jeunes étoiles montantes se trouvant un peu de répit l’une avec l’autre. Quant à la photo, une pose c’est juste ça.

La mémoire – l’histoire – est ce qui reste debout lorsque tous les bords rugueux sont poncés. Et dans le cas du Notorious BIG – qui était l’un des rappeurs les plus réussis sur le plan commercial et les plus créatifs des années 1990, et dont le meurtre en 1997 était une blessure au genre qui reste non résolue – l’histoire a peut-être été déraisonnablement aplatie. Près de deux décennies et demie plus tard, le récit de Biggie Smalls (à part la musique) se sent souvent réduit à quelques pierres de touche de l’image, ou même simplement à des expressions faciales, pour ne rien dire de la fusion des générations plus tard des histoires de Biggie et Tupac en une seule, d’autant plus que leurs carrières musicales racontaient des histoires très différentes sur le hip-hop à cette époque.