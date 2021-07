Biggie Smalls a été tué par des flics sales et le LAPD a dissimulé le crime, selon un nouveau documentaire explosif

PENDANT près d’un quart de siècle, les meurtres non résolus des rappeurs rivaux Biggie Smalls et Tupac Shakur ont suscité de multiples théories.

Biggie, également connu sous le nom de Notorious BIG, a été accusé d’avoir engagé un tueur à gages pour tuer son ancien copain Tupac en 1996.

8 Biggie, à gauche, et Tupac

Moins d’un an plus tard, le New-Yorkais Biggie est mort sous une pluie de balles dans un acte apparent de vengeance.

Des films hollywoodiens, dont un mettant en vedette Johnny Depp, ont été tournés sur leurs morts macabres.

Mais maintenant, le journaliste d’investigation britannique Nick Broomfield pense qu’il dispose de nouvelles preuves qui pourraient aider à traduire les assassins de Biggie en justice.

Dans un documentaire intitulé Last Man Standing: Suge Knight And The Murders Of Biggie & Tupac, il allègue que des flics voyous ont été impliqués.

8 La scène de la mort de Tupac Crédit : Getty – Contributeur

Et il prétend qu’il y a eu une dissimulation par la police de LA afin d’éviter de payer un demi-milliard de dollars de dommages et intérêts à la famille de Biggie.

C’est une histoire sordide de corruption, d’orgies, de violence extrême et de gaspillage insensé de jeunes vies.

Le cinéaste Nick, lauréat du Bafta, a déclaré au Sun: «Je pense qu’il y a une chance de justice. Nous voyons maintenant des policiers être poursuivis pour la mort de Noirs.

« J’espère que le film contribuera à faire avancer le débat et à faire bouger autre chose. »

Des membres du FBI lui ont dit qu’ils avaient ouvert une enquête sur les liens entre des flics tordus et la mort de Smalls après avoir regardé son précédent documentaire de 2002 Biggie And Tupac.

8 La voiture criblée de balles où Biggie a été attaqué Crédit: Marauder Works

Un procès intenté par la mère de Biggie, Voletta Wallace contre le LAPD, a été en grande partie au point mort car il n’a pas pu être prouvé que les officiers David Mack et Rafael Perez effectuaient des travaux de sécurité pour le label de Tupac, Death Row Records.

Pourtant, dans le documentaire, l’ancien producteur de Death Row et garde du corps du gang des Crips, C-Style, déclare : « J’ai vu David Mack. J’ai traîné avec Rafael Perez. Ils n’étaient pas différents de nous, sauf qu’ils avaient des badges, pas nous.

Et l’un des amis de Mack l’a placé lui et Perez au Petersen Automotive Museum à LA la nuit Biggie a été tué dans une fusillade en voiture à l’âge de 24 ans.

Mack et Perez ont toujours nié toute participation à la disparition du rappeur et n’ont jamais été inculpés pour sa mort.

8 Suge Knight, fondateur du couloir de la mort Crédit : Getty

Cependant, ils ont tous deux commis des crimes graves, l’ancien athlète Mack étant reconnu coupable d’un vol de banque de 600 000 £ et Perez avouant avoir tiré sur un membre présumé d’un gang et en avoir piégé un membre de gang.

Nick dit : « Ils étaient sauvages et fous. Ils étaient eux-mêmes impliqués dans beaucoup de drogues.

« Un amoureux de ces deux-là m’a dit qu’ils auraient des orgies ridicules avec eux et d’autres policiers.

« Ils échangeaient des filles. » Des orgies similaires ont eu lieu dans les bureaux du couloir de la mort avec Tupac.

8 Officier du LAPD Rafael Perez Crédit : LAPD

Avec des millions de livres qui affluaient, Tupac disposait de jets privés, d’une équipe de poids lourds pour le défendre s’il commençait une bagarre et pouvait faire ouvrir des magasins pour lui à trois heures du matin.

Death Row, dont les artistes précédents incluent Snoop Dogg, Dr Dre et MC Hammer, gagnait plus de 70 millions de livres sterling par an grâce à des ventes record.

Pourtant, son propriétaire, Suge Knight, s’est de plus en plus entraîné dans le style de vie violent du gang des Bloods de LA.

Quiconque se tenait sur son logo Death Row dans le bureau se ferait tabasser et il avait un réservoir plein de piranhas.

Ses gardes du corps vendaient de la drogue et volaient leurs bijoux aux gens en descendant sur eux en meute.

8 Officier David Mack

Mob James, un ami de Tupac et un exécuteur du couloir de la mort, déclare dans le documentaire : « Infliger de la douleur aux gens, j’en ai pris du plaisir. Juste voir du sang sortir des oreilles.

Les guerres de territoire avec les rivaux des Bloods, les Crips, semblent être au cœur de la fin prématurée de Tupac, âgé de 25 ans.

Après avoir regardé un combat de Mike Tyson, Tupac a frappé Orlando Anderson, membre des Crips, avant que d’autres membres de son groupe ne s’entassent.

Trois heures plus tard, Tupac avait été abattu.

Nick considère Orlando, décédé en 1998 à l’âge de 23 ans dans une fusillade, comme un suspect probable.

8 Tupac Shakur et Suge Knight

Pourtant, en raison d’une dispute de longue date entre Tupac et Biggie, le blâme a été dirigé contre le rappeur new-yorkais.

Agent prévenu

Greg Kading, qui a enquêté sur les meurtres, allègue que Suge a demandé à se venger du Notorious BIG

Mob dit : « Biggie n’aurait pas dû venir en Californie après la mort de Tupac. C’était une grosse erreur. »

Qui a tiré les quatre coups de feu dans la voiture de Biggie reste inconnu.

Nick pense qu’ils ont été licenciés par un tireur entraîné plutôt que par un gangster qui se déchaîne sauvagement.

Il affirme: « Il y a certainement eu une dissimulation par le LAPD. »

8 La mère de Biggie, Voletta Wallace, a intenté un procès infructueux contre le LAPD Crédit : © 2021 Netflix, Inc.

Il dit qu’une photo montrant un flic tordu travaillant pour Death Row a disparu des dossiers de la police et qu’un agent du FBI a été averti d’aider le cas de la mère de Biggie.

Le documentariste a décidé de faire un deuxième film sur les rappeurs parce que d’anciens employés du couloir de la mort étaient prêts à témoigner après que Knight ait été emprisonné en 2018 pendant 28 ans après avoir reconnu l’homicide involontaire coupable du fondateur de Heavyweight Records, Terry Carter, en l’écrasant.