Bigg Boss : Tejasswi Prakash-Karan Kundrra à Yuvika Chaudhary-Prince Narula ; Découvrez les couples BB et où ils se trouvent maintenant [Watch Video]

Couples BB : Bigg Boss est l’une des plus grandes émissions de téléréalité en Inde. Bigg Boss 16 est à la mode ces jours-ci. Nous avons vu des concurrents de Bigg Boss tomber amoureux les uns des autres dans la maison. Au cours de cette saison, Tina Datta et Shalin Bhanot ont également commencé à tomber amoureux l’un de l’autre. Si nous parlons des saisons précédentes de Bigg Boss, Tejasswi Prakash et Karan Kundrra sont apparus dans Bigg Boss 15, et ils sont tous les deux tombés amoureux dans la maison. De la même manière, Shamita Shetty et Raqesh Bapat sont également tombés amoureux l’un de l’autre. Upen Patel et Karishma Tanna, Yuvika Chaudhary et le prince Narula, Puneesh Sharma et Bandgee Kallra, et d’autres ont également commencé leurs histoires d’amour dans “Bigg Boss”. Regardons cette vidéo dans laquelle d’autres candidats sont tombés amoureux l’un de l’autre dans la maison. Regarder la vidéo.