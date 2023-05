Bigg Boss OTT saison 2 : Salman Khan pour remplacer Karan Johar dans l’émission ? C’est ce que nous savons [Exclusive]

Du coup, il y a pas mal d’actualités sur Bigg Boss OTT 2. La première saison de l’émission a été un succès raisonnable. Il a été lancé principalement à cause de la pandémie où les gens consommaient beaucoup de contenu OTT. Cette émission était censée être une version plus audacieuse de celle diffusée à la télévision. Karan Johar, qui est juge dans de nombreuses émissions et est associé à Colors, est devenu l’hôte. Ses compétences ont reçu une réponse mitigée du public. Aujourd’hui, il a été rapporté que Salman Khan pourrait bien remplacer Karan Johar dans l’émission. Cela a été rapporté par la poignée Gossips TV. Découvrez le tweet…

La nouvelle est également arrivée sur les forums indiens. Une source qui travaille en étroite collaboration avec la plate-forme OTT a déclaré qu’aucune information sur la saison 2 de Bigg Boss OTT n’a été partagée avec des partenaires médiatiques jusqu’à présent. La source nous a dit: « Nous entendons également ces rapports, mais pour l’instant, tout n’est que spéculation. Oui, il y avait des plans pour la deuxième saison mais rien n’a été transmis officiellement à qui que ce soit. Nous ne savons pas où les histoires de Munawar Faruqui et Gulshan Gautam en cours de confirmation viennent. Cet angle de Salman Khan est également nouveau pour nous.

Entre-temps, Gautam Gulati a fait la une des journaux lorsqu’il a déclaré qu’il avait lancé son nom en tant qu’hôte de la plate-forme au lieu de Karan Johar. Il a dit qu’il pensait qu’il serait un bien meilleur choix que lui car il a lui-même vécu le parcours d’un concurrent de Bigg Boss. Mais il semble qu’ils soient allés avec Karan Johar à la place. Salman Khan a des films comme Prem Ki Shaadi et Tiger 3 alignés. Le mois de mai étant réservé au tournage de Tiger 3 avec Shah Rukh Khan à Mumbai, cela semble peu probable.

Il est possible que Munawar Faruqui soit l’hôte. Il est le choix parfait à bien des égards. Avec Lock Upp 2 mis de côté indéfiniment, il y a une fenêtre pour Bigg Boss OTT 2. Gulshan Gautam a apparemment signé pour l’émission bien que le paiement ne soit pas fixé. Il a également été vu sur Entertainment Ki Raat.