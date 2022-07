Bigg Boss OTT saison 2 ignorée pour faire place à Bigg Boss 16 de Salman Khan? Voici ce que nous savons

Bigg Boss OTT la saison 1 a eu lieu en 2021 sur Voot. Il était animé par Karan Johar et Divya Agarwal a remporté l’émission. Shamita Shetty, Pratik Sehajpal et Nishant Bhat, qui faisaient partie de Bigg Boss OTT, ont également été vus dans Bigg Boss 15. Maintenant, tout le monde attend avec impatience la deuxième saison de Bigg Boss OTT. Il y a eu plusieurs rapports sur l’hôte de la saison 2. Apparemment, Karan Kundrra-Tejasswei Prakash, Farah Khan et Hina Khan étaient considérés comme l’hôte de l’émission. Cependant, voici une triste nouvelle pour tous ceux qui attendaient Bigg Boss OTT 2.

Apparemment, le spectacle a été repoussé à février 2022 et cela se produira après Grand Patron 16. Une poignée Twitter nommée #BiggBoss_Tak a posté: “Breaking! Bigg Boss OTT Saison 2 n’aura pas lieu en août de cette année. Maintenant, le spectacle sera diffusé après la fin de Bigg Boss 16, après le mois de février de l’année prochaine Bigg Boss 16 commencera à partir d’octobre 2022. La planification de la pré-production a commencé. La configuration de la construction de la maison commencera dans 2 semaines.”

Eh bien, Bigg Boss OTT, hébergé par Karan Johar a reçu une bonne réponse. L’ancrage impertinent de Karan était apprécié de tous, et le spectacle avait fait la une des journaux pour de multiples combats entre les concurrents.

Pendant ce temps, les fans de l’émission Bigg Boss attendent maintenant la saison 16. L’année dernière, Tejasswi Prakash a remporté l’émission et Pratik Sehajpal était le finaliste. Tout le monde attend avec impatience de savoir quelles célébrités seront vues dans l’émission cette année.

Salman reviendra en tant qu’hôte de Bigg Boss 16, et il l’a confirmé sur le tapis rouge de l’IIFA 2022. La superstar est l’hôte parfait et il est difficile d’imaginer que quelqu’un d’autre accueille Bigg Boss.