Bigg Boss OTT : PREMIÈRES photos d’une chambre colorée ! | Nouvelles télévisées

New Delhi : La populaire émission de téléréalité controversée « Bigg Boss OTT » approche à grands pas car elle verra sa sortie le 8 août.

Ainsi, les fabricants de Bigg Boss 15 ne ménagent aucun effort pour créer le buzz parmi ses fans.

Ainsi, afin de garder les téléspectateurs collés à leurs sièges, ils ont maintenant publié une série de photos de la chambre de la prochaine émission de téléréalité. Eh bien, il semble que les créateurs aient non seulement changé le format de l’émission, mais aussi la décoration de toute la maison.

Partageant les photos, l’équipe Voot a écrit : « PAS FAUX ? Quelques photos de l’intérieur de la maison de Bigg Boss OTT. Vous vous demandez quel serait le thème ? @voot @vootselecect Pouvez-vous comprendre !! Commentez s’il vous plaît

#BiggBossOTT #Voot #Karan Johar #8 août.

Sur les photos, on peut voir de beaux lits à deux étages avec une belle décoration sur les murs. La salle a encore sa touche finale avant le début de la saison, mais cette fois, elle est extrêmement différente des saisons précédentes.

Bigg Boss est connu pour sa belle maison extraordinaire avec presque tout le luxe, y compris du spa au complexe commercial en passant par une vue sur le théâtre. Tout ce à quoi vous pouvez vous attendre est disponible dans la maison où les concurrents sont enfermés à l’intérieur pendant toute la saison sans montre, téléphone ou quoi que ce soit qui puisse les connecter au monde extérieur.

Pour les inexpérimentés, dans la dernière promo, les créateurs ont révélé le premier concurrent de l’émission – la chanteuse Neha Bhasin !

En dehors de cela, la dernière mise à jour sur l’émission la plus controversée indique qu’elle sera animée par le réalisateur Karan Johar pendant les six premières semaines sur Voot Select et sera connue sous le nom de « Bigg Boss OTT ».

Après l’achèvement de l’exclusivité numérique, le spectacle passera de manière transparente à Colors avec le lancement de la saison 15 de » Bigg Boss « .

« Bigg Boss OTT », qui sera diffusé sur Voot, introduira un facteur « janta ». Le nouveau format donnera à l’homme du commun les pouvoirs inhabituels de « Bigg Boss OTT » en leur permettant de sélectionner les candidats et le séjour, les tâches et la sortie des candidats de l’émission.