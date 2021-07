Bigg Boss OTT : Neha Bhasin confirmé en tant que PREMIER concurrent de l’émission ! – Regarder | Nouvelles télévisées

New Delhi: La populaire émission de téléréalité controversée « Bigg Boss OTT » est au coin de la rue car elle verra sa sortie le 8 août. Il y a déjà eu beaucoup de buzz autour de la 15e saison compte tenu du fait que le réalisateur A-list de Bollywood Karan Johar sera animer l’émission de téléréalité pendant les six premières semaines.

Maintenant, dans leur dernière promo, les créateurs ont révélé le premier concurrent de l’émission – la chanteuse Neha Bhasin ! La chanteuse qui a conquis des millions de cœurs en prêtant sa voix à la chanson populaire de Bollywood ‘Swag se Swagat’ est prête à être accueillie avec beaucoup d’OverTheTop Swag par ses fans de Bigg Boss OTT.

La chanteuse Neha Bhasin est connue pour ses playbacks dans plusieurs industries, dont Bollywood, Tollywood et Kollywood. Elle a même sorti des chansons indépendantes tombant dans le genre pop indien. Certains de ses morceaux les plus populaires sont Swag Se Karenge Sabka Swagat, Dhunki Lage et Jag Ghoomiyaan.

Elle a fait ses débuts d’actrice dans le film Life Ki Toh Lag Gayi produit par Kay Sera Sera production. Les films de 2012 l’ont vue aux côtés de Kay Kay Menon et Ranvir Shorey. Ce sera excitant de voir ce qu’elle apporte à la série et les fans sont ravis d’apprendre à la connaître !

Karan Johar animera le drame de la série de six semaines de « Bigg Boss OTT », qui sera diffusée le 8 août sur Voot. Après l’achèvement de l’exclusivité numérique, le spectacle passera de manière transparente à Colors avec le lancement de la saison 15 de » Bigg Boss « .

« Bigg Boss OTT », qui sera diffusé sur Voot, introduira un facteur « janta ». Le nouveau format donnera à l’homme du commun les pouvoirs inhabituels de » Bigg Boss OTT » en leur permettant de sélectionner les candidats et le séjour, les tâches et la sortie des candidats de l’émission.

Commentant ce tout nouveau Bigg Boss OTT, Salman Khan avait commenté : « C’est formidable que cette saison de Bigg Boss ait une première numérique avec Bigg Boss OTT, 6 semaines avant la télévision. La plate-forme verra une interactivité sans précédent où le public sera non seulement diverti mais aussi participer, s’engager, donner des tâches et plus encore – C’est vraiment pour les gens et par les gens. Mon conseil à tous les candidats est d’être actif, divertissant et de bien se comporter dans la maison BB.

L’actrice Shweta Tiwari, une ancienne candidate de Bigg Boss et gagnante de « Bigg Boss 4 », est enthousiasmée par la diffusion en continu OTT de l’émission.