Bigg Boss OTT : l’acteur de ‘Kumkum Bhagya’ Zeeshan Khan confirmé comme DEUXIÈME concurrent de la série ! – Regarder | Nouvelles télévisées

New Delhi : Alors qu’il y avait beaucoup de spéculations concernant le deuxième concurrent de Bigg Boss OTT, les créateurs ont enfin publié la promo avec le nom confirmé du deuxième concurrent.

L’émission la plus controversée qui débutera le 8 août sur Voot Select aura Zeeshan Khan comme deuxième concurrent confirmé.

Les créateurs ont publié la promo du Zeeshan et ont écrit : « CONFIRMÉ ! Zeeshan Khan c’est ça !!! Oui, vous nous avez bien entendu. Zeeshan entrera dans la maison de Bigg Boss OTT en tant que candidat ! Regardez la promo ici @Voot @vootselect. #BiggBossOTT #KaranJohar #8thAugust@20h00 #ZeeshanKhan#24x7LIVE À partir du 8 août, 20h00, tous les dimanches, regardez les épisodes à 19h du lundi au samedi et en direct 24h/24 et 7j/7.

Pour les inconnus, Zeeshan a accaparé tous les feux de la rampe lorsqu’il a été aperçu en peignoir dans un aéroport. Sa vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux. Comme il l’a affirmé, il voulait créer un livre Guinness des records du monde et il a donc arboré un peignoir pour l’aéroport.

Bigg Boss OTT a déjà commencé à créer beaucoup de Buzz sur les réseaux sociaux et les créateurs de l’émission s’assurent donc de maintenir le niveau d’excitation de leurs fans concernant l’émission à venir.

Il y a quelques jours, les créateurs ont révélé le nom du premier concurrent de l’émission – la chanteuse Neha Bhasin !

En dehors de cela, la dernière mise à jour sur l’émission la plus controversée indique qu’elle sera animée par le réalisateur Karan Johar pendant les six premières semaines sur Voot Select et sera connue sous le nom de « Bigg Boss OTT ».

Après l’achèvement de l’exclusivité numérique, le spectacle passera de manière transparente à Colors avec le lancement de la saison 15 de « Bigg Boss ».

« Bigg Boss OTT », qui sera diffusé sur Voot, introduira un facteur « janta ». Le nouveau format donnera à l’homme du commun les pouvoirs inhabituels de « Bigg Boss OTT » en leur permettant de sélectionner les candidats et le séjour, les tâches et la sortie des candidats de l’émission.