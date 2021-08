Bigg Boss OTT : Karan Johar partage une nouvelle promo, dit que « le public décidera des sanctions pour les détenus » | Nouvelles télévisées

New Delhi : alors que Bigg Boss OTT est sur le point de commencer à partir du 8 août, les créateurs ont enfin publié la première promo de l’émission où Karan Johar peut être vu donner des indices intrigants sur l’émission à venir.

L’émission de téléréalité la plus controversée verra Karan en tant que nouvel hôte sur la plate-forme OTT et donnera également au public la possibilité de choisir des punitions pour les candidats.

Partageant plus de détails sur l’émission, il a également déclaré que l’USP de l’émission est que pour la première fois, le public aura un accès 24×7 LIVE pour profiter d’un engagement direct et plus profond, d’une connexion et d’une indulgence dans les allées et venues de la maison à travers juste un clic.

Parlant de l’émission à venir, Karan a déclaré: «En tant que fan de l’émission, je suis enthousiasmé par les nouveaux éléments que nous avons introduits dans Bigg Boss OTT. J’attends avec impatience de voir la participation des téléspectateurs à l’émission qui portera le tout à un tout nouveau niveau supérieur. Sans oublier, j’ai également hâte de voir quels types de punitions le public infligera aux concurrents. Invitant le public pour les temps passionnants à venir, il termine en disant: « Mere saath Bigg Boss OTT ke maze loot… Première fois 24×7 uniquement sur Voot. »

Pour les non-savants, conformément au règlement, aucun concurrent ne peut emporter avec lui un appareil de communication dans la maison. Alors advienne que pourra, Karan ne sera jamais considéré comme un concurrent dans cette émission de téléréalité.

KJo sera le point d’ancrage du drame pour les six semaines de « Bigg Boss OTT », qui débutera le 8 août. Après la fin de l’exclusivité numérique, le spectacle passera de manière transparente à Colors avec le lancement de la saison 15 de « Bigg Boss ».

« Bigg Boss OTT », qui sera diffusé sur Voot, introduira un facteur « janta ». Le nouveau format donnera à l’homme du commun les pouvoirs inhabituels de » Bigg Boss OTT » en leur permettant de sélectionner les candidats et le séjour, les tâches et la sortie des candidats de l’émission.