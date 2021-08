Bigg Boss OTT : Karan Johar ne sera jamais considéré comme un concurrent de CETTE émission, voici pourquoi ! | Nouvelles télévisées

New Delhi: Comme nous le savons tous, le producteur de Bollywood Karan Johar organisera les six premières semaines de Bigg Boss OTT sur Voot Select et donc lorsqu’on lui a demandé comment réagirait-il s’il changeait pour faire partie de l’émission en tant que candidat.

KJo, qui est lui-même un fervent adepte de l’émission Bigg Boss, a été vu en retrait lorsqu’il s’agit d’être un participant à cette émission de téléréalité.

Partageant son point de vue, il a déclaré : « Six semaines à l’intérieur de la maison ? Je ne peux pas rester sans mon téléphone même une heure. Imaginez combien de choses je vais rater en seulement une heure. Oh mon Dieu, je ne veux même pas commencer.

Pour les non-savants, conformément au règlement, aucun concurrent ne peut emporter avec lui un appareil de communication dans la maison. Alors advienne que pourra, Karan ne sera jamais considéré comme un concurrent dans cette émission de téléréalité.

KJo sera le point d’ancrage du drame pour les six semaines de « Bigg Boss OTT », qui débutera le 8 août. Après l’achèvement de l’exclusivité numérique, le spectacle passera de manière transparente à Colors avec le lancement de la saison 15 de « Bigg Boss ».

« Bigg Boss OTT », qui sera diffusé sur Voot, introduira un facteur « janta ». Le nouveau format donnera à l’homme du commun les pouvoirs inhabituels de » Bigg Boss OTT » en leur permettant de sélectionner les candidats et le séjour, les tâches et la sortie des candidats de l’émission.