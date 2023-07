Le Weekend Ka Vaar avec Salman Khan est toujours divertissant. Actuellement, il héberge Bigg Boss OTT 2. Cela fait trois semaines que Bigg Boss OTT 2 a été créé sur Jio Cinema et les fans sont déjà investis dans la série. Tous les concurrents font la bonne quantité de bruit pour attirer l’attention. Et bien sûr, c’est super amusant de regarder quand Salman Khan remet le bulletin aux candidats le week-end. Dans l’épisode d’hier, Salman Khan a éduqué Falaq Naaz et Avinash Sachdev pour être des gardiens de clôture. Aujourd’hui va être un autre épisode explosif car nous verrons Abhishek Malhaan et Avinash Sachdev entrer dans une guerre.

Dans le nouveau Bigg Boss OTT 2 promo, Salman Khan confie une tâche à Abhishek Malhaan et Avinash Sachdev. Ils sont censés parler des traits de caractère de l’autre. Ils doivent décoder les personnalités de l’autre. C’est Avinash qui commence par dire qu’Abhishek est un peu trop intelligent en ce qui concerne ses opinions. Il dit aussi qu’Abhishek est un peu agressif. Abhishek se défend et dit ensuite qu’Avinash le fait pour prendre position ou partager ses pensées. Avinash se met sur la défensive en demandant pourquoi prend-il des conseils de lui dans ce cas. Avinash interrompt quand Abhishek parle et cela le met en colère. Avinash dit alors aussi qu’Abhishek a fait la même chose quand il parlait. Tout ce combat se déroule devant Salman Khan. Tous les concurrents regardent leur combat sous le choc.

Avinash et Abhishek ont ​​​​eu un affrontement houleux tout en décodant la personnalité de l’autre. Pour savoir ce qui s’est passé, regardez #WeekendKaVaar avec Salman Khan ce soir à 21h, en streaming gratuit sur #JioCinema.#BiggBossOTT2 #BBOTT2 #BBOTT2onJioCinema @beingsalmankhan pic.twitter.com/dgnFiMaY5B JioCinema (@JioCinema) 9 juillet 2023

Dans une autre promo de Bigg Boss OTT 2, Terrence Lewis entre dans la maison pour jouer à un jeu avec les concurrents. Certaines déclarations faites par les candidats sont diffusées à la télévision et ils doivent deviner qui l’a dit. Après avoir deviné, les concurrents sont censés jeter de l’eau boueuse. Beaucoup se trompent et puis il y a une bagarre. Falaq Naaz et Manisha Rani s’affrontent.

Lagenge allégations aur uchaali jaayegi ek doosre par kichad.? Regarder une autre tempête #WeekendKaVaar avec Salman Khan ce soir à 21h, en streaming gratuit sur #JioCinema.#BiggBossOTT2 #BBOTT2 #BBOTT2onJioCinema @beingsalmankhan pic.twitter.com/IzzRG6oIfR JioCinema (@JioCinema) 9 juillet 2023

