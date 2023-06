Bigg Boss OTT 2 Weekend Ka Vaar: les internautes ne sont pas surpris alors que Salman Khan frappe Abhishek Malhan et Akanksha Puri [Check Reactions]

Salman Khan accueilli le tout premier Week-end Ka Vaar pour Bigg Boss OTT 2 et cela ressemblait à un spectacle à sens unique, disent les internautes. Eh bien, les concurrents attendaient avec impatience de rencontrer Salman Khan sur Bigg Boss OTT 2 Weekend Ka Vaar. Et même les fans attendaient la même chose avec impatience. Mais ils ont été une fois de plus déçus de voir Salman Khan corriger les candidats qu’ils ne voulaient pas qu’il corrige. Salman Khan scolarisé Akanksha Puri et Abhishek Malhan ce temps.

Que s’est-il passé dans Bigg Boss OTT 2 Weekend Ka Vaar avec Salman Khan ?

Salman Khan a beaucoup scolarisé Akanksha Puri et a allégué qu’elle préparait un faux récit contre Bebika Dhurve à l’intérieur de la maison. Il se trouve qu’Akanksha, Bebika et Aaliya ont été enfermés en prison. Bebika a commencé à maudire Akanksha et a dit qu’elle devrait être enfermée dans la salle de bain. Akanksha a dit qu’elle avait besoin d’un médecin et qu’elle ne se sentait pas en sécurité autour d’elle. Salman a mis longtemps à dire cela à Akanksha. Il a même demandé à Avinash Sachdev et Palak Purswani leur avis à ce sujet.

Ailleurs, Salman a formé Abhishek Malhan pour ses commentaires sur Pooja Bhatt. Alors qu’Ahishek a expliqué sa position, pour qui il a pris position, il ne l’a pas soutenu en quoi que ce soit. Jiya Shankar n’a pas levé la main quand Abhishek a allégué que Pooja était partial et avait une personnalité dominante. Salman a également déclaré qu’Abhishek allait bien quand il était avec Bebika et Manisha. Et l’a appelé pour ne pas avoir fait l’effort de se réconcilier avec Bebika après leurs combats. Abhishek a encore une fois maintenu sa position mais Salman lui a demandé d’améliorer son jeu car l’entreprise dans laquelle il se trouve actuellement ne l’apprécie pas.

Que pensent les internautes de Bigg Boss OTT 2 Weekend Ka Vaar ?

Les internautes sont furieux car le même schéma est également suivi cette fois. Les internautes s’attendaient à ce que Salman frappe Bebika Dhurve. Les internautes n’aiment pas sa négativité dans la maison. Ils voulaient également que Salman interroge Pooja pour avoir entraîné Jiya Shankar et Palak Purswani dans l’affaire Manisha Rani. Cependant, rien de ce genre ne s’est produit. Découvrez les réactions ici:

Alors Salman Khan ka kahna tha ke *Reste loin de #JiyaShankar *Respectez ma chérie #PoojaBhatt *Adopter #BebikaDhurve parce que Son Père est Proche des Créateurs. Totalement Flop Script selon moi, Quelles sont vos opinions ?#Fukralnsaan #BBOTT2#BiggBossOTT2 #AbhisekMalhan#AkankshaPuri Shivam Singh ?? (@kr2002shivam) 24 juin 2023

Ce que j’ai remarqué dans l’épisode d’aujourd’hui, c’est que les créateurs veulent que la télévision et les médias sociaux s’affrontent. C’est pourquoi ils ont suggéré #AbhishekMalhan pour renouer avec les anciens. Ils veulent la télévision contre les médias sociaux #Fukralnsaan #BBOTT2#BiggBossOTT2 #BebikaDhurve#AkankshaPuri #JiyaShankar pic.twitter.com/6e0edX4yHu ?????? ??????? ? (@RajmaChawalOG) 24 juin 2023

Bigg Boss bas YouTube Community ko Jalil kar raha he. Aur vous vente Népotisme ki aulad il aur Pooja bhat syrus ki Chat raha il . Aur ye télévision internationale pe Kaua ghu yese film ke nam pe Fukra ko Jalil kar rahe ho. #BiggBossOTT2 #Fukralnsaan pic.twitter.com/xlw0gWtY6w ?????? ?????? (@TheRockRaze) 24 juin 2023

Pourquoi l’hôte soutenait #BebikaDhurve? Je ne vois rien de positif chez elle. Aussi pourquoi aucune classe de #PoojaBhatt elle dominait vraiment.#BiggBossOTT2 #quirkytweets Bouchées insolites (@QuirkyBites) 24 juin 2023

Selon les téléspectateurs #PoojaBhatt dénigrement mérité de l’hôte bcz de comportement égoïste, mais comme toujours, l’hôte a dénoncé les personnes les plus simples. Selmon bhoi ne déçoit jamais …..#AbhiYa #BiggBossOTT2 piyush (@Badasssizback) 24 juin 2023

Ce n’est pas attendu de Big Boss, si vous dites que Janta est le patron, alors leçon à Janta si vous ne les écoutez pas, ils vous détruiront certainement, je sais que c’est amer mais c’est vrai. Si Janta a ce pouvoir de vous rendre populaire, alors ils aussi avoir le pouvoir de vous détruire. #BiggBossOTT2 Sara Nilya (@SaraNilya) 24 juin 2023

je pense ouais #WeekendKaVaar nahi hai, mujhe lagta yeh dénigrant la guerre des concurrents forts, depuis le début jusqu’à ce qu’il suive des cours avec des gens si bien élevés dans la pire situation, est-ce un plan pour sauver #bhebika ? ? reste fort #AbhiJiya #AkanshaPuri #palakPurswani #aliya #BiggBossOTT2 POUR JIYA SHANKAR (@infinitesoulxxx) 24 juin 2023

Je ne sais pas pourquoi les gens sont surpris par Salman Khan soutenant Pooja Bhatt & Bebika Dhurve – Il suit le même scénario depuis tant d’années en soutenant les enfants de Nepo et en dénigrant les nouveaux arrivants.#BBOTT2 #BiggBossOTT2 Simmi (@Snuggle_Kitty_) 24 juin 2023

C’est clair maintenant Celui qui a une forte opinion et une forte personnalité sera défoncé sans raison. Les fabricants essaient de les pousser dans le dos car ils font mieux que leurs favoris. Plus de pouvoir pour vous deux#AkankshaPuri #WeekendKaVaar#Fukralnsaan #BBOTT2#AbhisekMalhan #BiggBossOTT2 pic.twitter.com/NGklR8hyuq ~ Adaa ? (@Pari_xxxx) 24 juin 2023

#AkankshaPuri est trop ciblée par les fabricants, elle n’a rien fait pour mériter un tel dénigrement. Bien que cela va l’aider à jouer sagement à travers le public, mais cela la démotivera à l’intérieur de la maison. #BiggBossOTT2 ? (@rajasthanimani) 24 juin 2023

si #LordPuneet avait tort alors pourquoi pas #BebikaDhurve ? Si quelqu’un peut être expulsé du spectacle à cause du problème des toilettes, alors pourquoi celui qui parle comme une chasse d’eau ne peut-il jamais être expulsé tout de suite ? ARRÊTEZ CES FABRICANTS #BiggBossOTT2 #JiyaShankar #Fukralnsaan ansh (@hitmanclassy) 24 juin 2023

Booster Bebika et dénigrer Akansha est également nocif pour les deux tbh. Si Bebika était un peu frappée et avait la semaine prochaine pour s’améliorer, elle pourrait plaire au public. Mais en faisant cela, ils la rendent encore plus détestée. Fin moi, le spectacle ne se soucie que de son propre buzz. #BiggBossOTT2 Kg.007 (@Kg00718) 24 juin 2023

Aakansha est peut-être fausse, mais tout ce qu’elle a dit pour Bebika n’est pas faux. En regardant ses actions, même moi, je ne pense pas que son équilibre mental soit bon. #BiggBossOTT2 Pranali (@ms_pranali) 24 juin 2023

J’ai adoré le chemin #Fukralnsaan exprimé si clairement ses vues et ses opinions. Mais cibler Fukra était inutile alors que #BebikaDhurve a été encadré dans de bons livres !!#FukraInsaan #FukraArmy #AbhishekMalhan #BiggBossOTT2 #BBOTT2 IKS DAO (@IKSDAO) 24 juin 2023

#BebikaDhruve ne sais pas que les fabricants de BB ternissent en fait son image Maintenant, elle fera des choses plus dégoûtantes dans les jours à venir#BiggBossOTT2 Shreyas ? (@shreyasalwys) 24 juin 2023

???bb wale itna prévisible ho gaye hai na sachi ab toh maza hi nhi raha #BiggBossOTT2 #BBOTT2 zaiba (@ShivThakareFc7) 24 juin 2023

Exactement, qu’est-ce que BB veut seulement des commérages et des chugli à propos de l’émission pour augmenter la négativité dramatique et ne pas avoir de conversation amicale? Irréel!!#BBOTT2 #BiggBossOTT2 https://t.co/XTltYwoe0V Techiesta (@techiesta) 24 juin 2023

cibler Abhishek et Akanksha pour quoi ?? #BiggBossOTT2 pri stan acc (@sardardhoraha) 24 juin 2023

#BiggBossOTT2 1ère fois que je regarde Bigg Boss et maintenant je comprends l’agenda derrière cette émission … l’agenda est de trouver la pire personne autour, de l’apprécier et finalement de la faire gagner Sailee_Pant (@PantSailee) 24 juin 2023

Complètement perte de temps sur WKW Salman fait l’éloge de ceux qui propagent la négativité. Spectacle de Biesed #BiggBossOtt2 #Grand chef #BiggBossOtt Biggboss Khabri (@BiggbossKaTadka) 24 juin 2023

Classe leni thi #AkankshaPuri ki kuch aur bol k le lete .!!! Points sans valeur #PalakPurswani Est-ce qu’elle propage un faux récit parce qu’elle a dit qu’elle avait un TOC ? N’était-ce pas la responsabilité du capitaine ?????? Bebica est irritant. Période.!!#AbhisekMalhan -gud conseils??#BBOTT2 #BiggBossOTT2 ?Hé..!! ? (@HeerAtHeart) 24 juin 2023

Manish Paul était l’invité spécial de Bigg Boss OTT 2 Wweekend Ka Vaar. Il a fait la promotion de sa série Web Rafuchakkar dans l’émission. Manish a également rencontré les colocataires.