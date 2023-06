Bigg Boss OTT 2 Weekend Ka Vaar: le spectacle de Salman Khan a une énorme tournure

Bigg Boss OTT 2 : L’acteur Salman Khan est prêt à animer son premier « Weekend Ka Vaar » de « Bigg Boss OTT 2 ». Et devine quoi? Rakul Preet Singh le rejoindra sur les plateaux. Rakul fera la promotion de son film récemment sorti « I Love You » sur « Bigg Boss OTT » qui est actuellement diffusé sur Jio Cinema. « Je suis vraiment ravi de faire partie du premier Weekend Ka Waar sur Bigg Boss OTT. Je suis un grand fan de la série et j’essaie toujours de voir les épisodes du week-end ! J’ai hâte de rencontrer tous les candidats et passer un moment fantastique avec Salman monsieur. Ce sera très amusant de voir Salman monsieur en action, et j’apporterai une excitation pleine d’amour au vaar en ajoutant ma propre touche spéciale « , a déclaré Rakul.