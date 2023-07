Bigg Boss OTT 2 : Voici pourquoi Akanksha Puri a passionnément embrassé Jad Hadid à l’intérieur de la maison

Attendez-vous à ce que la saison 2 de Bigg Boss OTT soit à la hauteur de son divertissement masala «over-the-top». Et correspondant aux attentes exorbitantes du public cette fois, une coupure est maintenant devenue virale à partir des images en direct de l’émission de téléréalité où Akanksha Puri et Jad Hadid se sont croisés les lèvres pour une bonne tâche de 30 secondes. Oui! Et à l’intérieur de la maison, cela a remonté le moral des détenus. Une coupure de presse du baiser passionné d’Akanksha Puri et Jad Hadid est devenue virale sur Internet. Donc, fondamentalement, ce qui s’est passé, c’est que le duo a reçu un « défi » de s’embrasser sur les lèvres pendant environ 30 bonnes secondes. Avinash Sachdeva a annoncé et plus tard tout le monde a décidé qu’une limite de temps de 30 secondes était appropriée. Alors que les deux se sont embrassés, tout le monde les a encouragés car cela faisait partie d’une tâche audacieuse. Manisha Rani, qui depuis le premier jour a exprimé son penchant pour Jad, peut également être vue en train d’apprécier la tâche.