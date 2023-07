Bigg Boss OTT 2 : Vijay Varma et Shweta Tripathi prennent en charge la tâche FIR avec les concurrents du week-end Ka Vaar [Watch Video]

Bigg Boss OTT 2 attire l’attention des téléspectateurs avec tout le plaisir, le drame ainsi que le chaos entre les concurrents. Pendant ce temps, les épisodes de Weekend Ka Vaar sont les plus regardés en raison de Salman Khan. L’épisode de fin de semaine à venir était spécial car la star de Bollywood a accueilli les acteurs de Kaalkoot Vijay Varma et Shweta Tripathi Sharma. Vijay Varma et Shweta Tripathi ont pris la tête de la tâche FIR sur Weekend Ka Vaar, guidant les concurrents à travers le défi avec leurs connaissances expertes et leur réflexion rapide. Ils ont travaillé ensemble de manière transparente pour aider les candidats à mener à bien la tâche.